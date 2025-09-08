인천 서구 인구 64만6천명…전국 기초자치단체 중 1위

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인천 서구가 전국 기초지방자치단체 가운데 인구가 가장 많은 지역이 됐다.

서구는 지난달 31일 기준 주민등록 인구가 64만6703명을 기록해 서울 송파구(64만5953명)를 제치고 인구수 1위에 올랐다고 8일 밝혔다.

서구는 청라, 검단, 루원시티 등 대규모 도시 개발로 인해 2015년 50만명, 2023년 60만명을 돌파하는 등 인구 유입이 꾸준히 이어졌다.

인천 서구청

서구는 1988년 1월 인천 북구에서 분리돼 법정동 12개에 인구 15만4000명으로 시작했다. 당시 인천에서는 갯벌을 건너야 갈 수 있다는 의미의 '개건너' 마을로 익숙한 지역이었다.

서구는 내년 7월 예정된 인천 행정체계 개편에 따라 검단 지역을 포함한 검단구와 나머지 지역의 서구로 분리될 예정이다.





구는 인구수 1위 달성을 기념하기 위해 오는 21일까지 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 축하 퀴즈 이벤트를 진행한다. 추첨을 통해 선정된 300명에 네이버페이 1만원권이나 아이스 아메리카노 기프티콘 등을 준다.





