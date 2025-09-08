한국디자인진흥원, 베를린 IFA 첫 참가해 '한국디자인관' 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

중소·제조기업 및 디자인기업 총 18개사 참여

한국디자인진흥원(KIDP)은 독일 베를린에서 열리는 '2025 국제가전박람회(IFA)'에 참가해 한국디자인관(DESIGN KOREA)을 운영한다고 8일 밝혔다.

지난 5일 열린 IFA는 오는 9일까지 닷새간 진행된다. IFA는 1924년 시작된 세계 최대 규모의 가전·전자·IT 전시회로, 매년 20만명 이상의 관람객과 글로벌 바이어가 방문한다. KIDP는 올해 처음 참가해 국내 기업들의 디자인 기반 글로벌 진출 교두보를 마련할 계획이다.

한국디자인관에는 총 18개사가 참여한다. 중소·제조기업 13곳은 디자인을 접목한 혁신 제품을 선보이며, 디자인 전문기업 5곳은 '디자인 시장개척단'으로 참여해 현지 기업 및 스타트업과 협력 기회를 모색한다. 디자인 시장개척단은 수출 잠재력이 높은 디자인 기업을 선정해 현지 시장 동향 및 정보 제공, 수출 교육, 비즈니스 상담회, 네트워킹 등을 통해 해외 진출을 지원하는 사업이다.

주요 전시 품목은 ▲친환경 수소연료전지 발전 장치(이플로우), ▲CES 혁신상 수상 헬스케어 제품(다람), ▲광고 재생이 가능한 조립형 커피 토출머신(피티지컴퍼니), ▲AI 기반 음성인식 반지(브이터치) 등이 있다.

KIDP는 전시관 기획부터 제품 운송, 통역, 바이어 매칭까지 전시 준비 전 과정을 종합 지원해 참가 기업들의 실질적인 해외 진출을 돕는다. 전시 기간 비즈니스 상담회와 네트워킹 프로그램이 함께 운영해 참가 기업들이 글로벌 바이어와 직접 교류하고 현지 시장·문화·디자인 트렌드를 파악할 수 있는 기회를 제공한다.

전시 종료 후에는 해외 진출 경험이 부족한 중소·제조기업에 수출·법률 전문가와 함께 바이어 후속 협의, 샘플 발송, 계약 검토 등을 진행할 수 있도록 기업별 1:1 맞춤 컨설팅을 지원해 해외 진출 성공률을 높일 예정이다.





윤상흠 한국디자인진흥원 원장은 "IFA 첫 참가를 통해 우리 기업들이 세계적인 가전·테크 시장에서 새로운 기회를 잡을 수 있도록 지원한다"며 "앞으로도 디자인 기반의 혁신 기업들이 국제무대에서 경쟁력을 발휘할 수 있도록 지원을 확대해 나가겠다"고 했다.





