항만도 시민도 AI 힘 키우자… 부산항만공사, 혁신디지털워크숍 눈길

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)가 지난 5일 부산항국제전시컨벤션센터(BPEX)에서 개최한 BPA 혁신디지털워크숍이 눈길을 끌었다.

지난해 이어 올해 두 번째로 개최된 혁신디지털워크숍은 AI 전환(AX)에 대한 국민의 관심과 정부 정책 방향성을 반영해 항만 산업과 국민 생활 전반의 인공지능(AI) 활용 역량을 높이고 해운 물류 분야의 디지털 전환을 가속화하기 위해 마련됐다.

이날 행사에 부산항 관계자와 시민 등 약 150명이 참여해 AI 기술 동향과 활용법을 함께 배우고 체험하는 시간을 가졌다.

첫번째 강연은 클라우드 컴퓨팅 업계 세계 1위 기업인 아마존웹서비스(AWS) 한국지사 김병준 이사가 맡아 "앞으로 3년 해운물류 업계 생존에 꼭 필요한 AI 지식"을 주제로 진행됐다.

김 이사는 AI 전환에 따라 예상되는 글로벌 물류 환경의 급격한 변화와 데이터 기반 경영의 중요성을 강조하며 실제 항만과 해운 현장에서 AI가 활용될 수 있는 다양한 사례를 소개했다.

두번째 강연에서는 구독자 26만명을 보유한 IT 전문 유튜버 '페이퍼로지'가 ChatGPT를 비롯한 생성형 AI를 업무와 일상에서 효율적으로 활용하는 방법을 전수했다. 강사는 참가자들과의 질의응답을 통해 맞춤형 활용팁을 공유하며 높은 호응을 이끌어냈다.

BPA 송상근 사장은 "AX는 항만과 해운물류 업계의 미래 경쟁력을 좌우하는 핵심 과제"라며, "AI 역량 강화를 위한 다양한 프로그램을 추진해 AI 혁신기술을 경영과 부산항 운영에 적극 활용하겠다"고 힘줬다.





AD

부산항만공사는 이번 워크숍을 시작으로 항만 종사자뿐 아니라 우리 국민이 함께 참여할 수 있는 AX 프로그램을 다양화하고 대학 및 글로벌 IT기업과 협력한 맞춤형 사업들을 확대할 방침이다.

BPA 혁신디지털워크숍이 진행되고 있다.

AD





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>