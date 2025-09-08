글로벌 허브도시 띄우러 갑니다… 박형준 시장, 상하이·런던 순방

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국제협력·관광·투자·디자인 다뤄 부산 위상↑



상하이 시장 면담, 도시 관계강화 공동합의



런던 로얄러셀스쿨 방문·세계디자인총회 참석

박형준 부산시장이 '부산 세일즈'를 위해 중국 상하이와 영국 런던으로 향했다.

부산시는 8일부터 12일까지 3박 5일 일정으로 박 시장이 중국 상하이와 영국 런던을 방문한다고 알렸다. 이번 순방은 부산의 국제적 위상을 높이고 글로벌 허브도시로 도약하기 위한 발걸음에 모든 초점을 맞췄다.

박 시장은 첫 일정으로 상하이를 찾아 상하이시장과 면담하고 양 도시 간 자매도시 관계강화 공동선언문에 서명한다. 이를 통해 경제·문화·관광·교육·해양 등 기존 협력 관계를 넘어 디지털경제, 실버경제 등 신산업 분야로 협력을 확대하고 정보·인적 교류 기반을 넓히는 방안을 모색한다.

이어 세계 최대 온라인 여행사인 트립닷컴그룹을 방문해 관광 분야 업무협약(MOU)을 체결하고 부산 관광의 글로벌 인지도를 높이고 외국인 관광객 유치 확대 방안을 논의한다. 시는 이번 협약으로 국제 관광 협력을 강화하고 글로벌 관광 네트워크 확산에 기여할 것으로 기대하고 있다.

또한 글로벌 세포배양배지 기업 '티오비(Thousand Oaks Biopharmaceuticals Inc.)'와 투자기업인 ㈜케이셀바이오사이언스(KCell Biosciences)와 3자간 투자유치 업무협약도 진행된다. 부산 기장에 제조공장을 건립 중인 케이셀바이오사이언스는 이번 협약을 계기로 세포배양배지 국산화를 추진하고 국내 바이오산업 성장을 위한 투자를 확대할 예정이다.

박 시장은 이후 런던으로 이동해 명지국제신도시에 캠퍼스를 세울 예정인 영국 로얄러셀스쿨을 방문해 부산 제1호 외국교육기관 설립을 구체화한다. 시는 이번 협력을 기반으로 글로벌 인재 양성과 교육 교류를 강화할 방침이다.

오는 10일에는 제34회 세계디자인총회(World Design Congress)에 참석해 2028 세계디자인수도(WDC) 부산 지정 수락 연설을 한다. 부산은 '모두를 포용하는 도시, 함께 만들어가는 디자인(Inclusive City, Engaged Design)'을 비전으로 내세워 지난 7월 중국 항저우를 제치고 최종 선정됐었다. 시는 앞으로 시민·학계·산업계·공공기관이 함께하는 디자인 프로젝트를 도시 전역에서 추진해 글로벌 디자인 허브로 역량을 강화할 계획이다.

이와 함께 세계적 디자이너 토마스 헤더윅 스튜디오를 찾아 사람 중심의 도시 디자인에 대해 의견을 나누며 협력 가능성을 모색한다.

부산시는 이번 순방이 관광, 투자, 교육, 디자인 등 다양한 분야에서 국제적 교류를 실질적으로 확장하고 부산의 글로벌 도시 브랜드 가치를 한층 높이는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.





박 시장은 "이번 순방은 부산의 혁신 역량과 도시경쟁력을 바탕으로 글로벌 허브도시로 도약하는 출발점이 될 것"이라며 "세계 주요 도시와 실질적인 협력으로 부산의 도시 브랜드를 높이고 지속가능한 성과를 만들어내겠다"고 말했다.

부산시청

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

