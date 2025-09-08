"왜 백인 아이만 안아주냐" 아들과 디즈니랜드 갔다가 뿔난 축구선수

"마스코트가 백인 아이만 안아줬다"

디즈니랜드 파리서 인종차별 경험 주장

FC 바르셀로나 소속 공격수 하피냐(본명 라파엘 디아스 벨롤리)가 자기 아들과 프랑스 마른라발레에 위치한 디즈니랜드 파리에 방문했다가 인종차별을 당했다고 주장했다. 지난 6일(현지시간) 데일리메일 등 외신은 하피냐가 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 스토리에 올해 2살 된 아들이 디즈니랜드 파리에 방문한 영상을 올렸다.



해당 영상에서 하피냐의 아들은 다른 아이들이 디즈니랜드 마스코트와 포옹하는 모습을 보며 줄을 서서 기다렸다. 그러나 하피냐의 아들은 외면당했다. 인형 탈을 쓴 직원 가까이 아이를 데려가는가 하면, 가슴 높이까지 아들을 들어 올려 마스코트와 눈을 맞추려고 했으나 마스코트는 눈길조차 주지 않았다.

분노한 하피냐는 SNS에 영상을 올리며 "우리 아들은 그저 인형이 안아주기를 바랐을 뿐"이라며 "이렇게 사람을 대해서는 안 된다. 특히 어린이에게는 이래선 안 된다"고 지적했다. 그러면서 그는 "디즈니랜드 파리의 직원들이 수치스럽다"는 표현까지 쓰며 화를 냈다. 이어 "당신들의 역할은 아이들을 행복하게 만드는 것이지 무시하는 것이 아니다"라며 "힘들 수 있다는 건 이해하지만, 왜 모든 백인 아이들은 포옹을 받았는데 내 아들만 아니었나"고 지적했다.





해당 사연을 접한 누리꾼은 "어린이가 행복해야 한다"는 하피냐의 메시지에 공감하며 "다양성과 포용성이 보장돼야 하는 테마파크에서 이런 일이 발생했다는 게 충격"이라는 반응을 보였다. 하피냐와 비슷한 경험을 한 이들의 경험담도 이어졌다. 한 누리꾼은 "하피냐의 아들도 저렇게 인종 차별을 당하는데, 일반인들은 오죽하겠냐"는 댓글을 달기도 했다. 해당 논란에 대해 디즈니랜드는 아직 공식 입장을 내놓지 않았다. 다만 사건 이후 하피냐의 아내는 SNS에 추가로 글을 올려 "디즈니랜드가 우리의 문제 제기를 진지하게 받아들였고, 이후 조처했다"고 전했다. 아울러 아이가 미키마우스 탈을 쓴 직원과 별도의 공간에서 손을 맞대며 사진을 찍는 모습을 공개했다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr

