"또 만났네요"…이준석·안철수, 토론회 이어 마라톤서 조우

5㎞ 마라톤 대회서 우연히 만나 악수
이준석 개혁신당 대표와 안철수 국민의힘 의원이 최근 토론회에 이어 마라톤 행사에도 나란히 참석했다.
7일 정치권에 따르면 이 대표와 안 의원은 이날 오전 서울 여의도 한강공원 물빛무대에서 열린 헌정회 후원 행사 '제17회 사이버 영토 수호 마라톤 대회'에서 조우했다. 이들은 5㎞ 코스 출발 전 서로 악수하며 인사했다. 다만 사전에 서로의 참석 여부는 알지 못했던 것으로 전해졌다.
앞서 이들은 지난 3일 국회 의원회관에서 열린 한 토론회에서도 우연히 만났다. 이 자리에는 개혁신당과 국민의힘의 협력을 강조해온 오세훈 서울시장도 참석했다.
이 대표는 지난 5일 BBS 라디오에 나와 내년 6월 지방선거에서 오세훈 서울시장과 연대할 가능성에 대해 "정치적으로 인적 교류도 많고 거의 한 팀이라고 보고 있다"고 말했다. 이어 안 의원을 비롯해 국민의힘 내 찬탄(윤석열 전 대통령 탄핵 찬성)파와 연대 여부에 대해 "안 의원과는 여러 가지 해볼 수 있는 게 많다"고 밝히기도 했다.
이 대표, 안 의원 향한 러브콜 보내
또 이 대표는 지난 4일 한 방송 인터뷰에서 "제 절친이 안 의원의 사위다. 안 의원이 계엄 이후 보여준 행보는 너무 선명하고 제 방향과 일치하기 때문에 관심이 많이 간다. 많은 것을 논의하려 한다"고 말한 바 있다.
이 대표와 안 의원은 한때 앙숙 관계로 불렸다. 이들은 2016년 20대 총선 당시 서울 노원병에서 소속 정당을 달리해 맞붙은 것을 시작으로 여러 차례 신경전을 벌였다. 하지만 지난해 말 비상계엄 사태와 탄핵 정국을 거치며 개혁보수라는 동일 노선을 취하고 있다. 나아가 지난 대선 때는 인공지능(AI)·과학기술 문제를 다루는 토론회를 공동 개최하기도 했다. 이 대표와 안 의원은 둘 다 경기도에 지역구를 두고 있어 내년 지방선거를 앞두고 선거연대로까지 발전할 수 있는 게 아니냐는 관측도 나오고 있다.
김현정 기자 khj27@asiae.co.kr
