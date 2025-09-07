남양주시, 유네스코 인류무형문화유산 '퇴계원산대놀이' 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.



세대가 함께 즐긴 전통문화 체험의 장

경기 남양주시(시장 주광덕)는 6일부터 7일까지 수동면 수동가족쉼터캠핑장에서 '퇴계원산대놀이 전통문화캠프'를 성황리에 개최했다고 밝혔다.

주광덕 남양주시장이 지난 6일 수동면 수동가족쉼터캠핑장에서 '퇴계원산대놀이 전통문화캠프'에 참석해 시민들과 대화를 나누고 있다. 남양주시 제공

이번 행사는 유네스코 인류무형문화유산이자 경기도 무형유산인 퇴계원산대놀이의 가치를 널리 알리고, 시민 누구나 전통문화를 직접 체험하며 향유할 수 있는 기회를 제공하기 위해 마련됐다. 행사는 국가유산청이 주최하고 남양주시가 주관하는 '2025 생생국가유산 사업'의 일환으로 추진됐다.

행사에는 관내 가족 단위 참가자 70여 명이 참여했으며, △퇴계원산대놀이 공연 △탈 제작 체험 △산대마을 놀이마당 △전통악기 배우기 등 다채로운 프로그램이 진행돼 시민들의 큰 호응을 얻었다.

참가자들은 첫날 텐트 설치와 개회식을 시작으로 가족과 함께 신명 나는 사물놀이, 탈춤 배워보기, 전통 공연 관람을 즐겼다.

특히 저녁에는 주광덕 시장이 캠핑장을 찾아 시민들과 인사를 나누고, 참가자들이 부침개를 만들어 먹는 화합의 장 행사를 함께 즐겼다. 주 시장은 직접 참가자들과 담소를 나누며 가족 단위 캠핑객들을 격려하고, 퇴계원산대놀이의 가치와 세대를 아우르는 전통문화 체험의 의미를 강조했다.

둘째 날에는 '퇴계원산대놀이 탈 제작 시연'을 보고, 산대놀이 캐릭터 공예 체험이 이어져 아이들과 학부모 모두에게 특별한 추억을 선사했다.





남양주시는 이번 전통문화 캠프가 세대를 이어주고 전통문화를 일상에서 즐길 수 있는 계기가 됐다고 평가하며, 앞으로도 시민들이 쉽게 즐기고 배우는 전통문화 체험 프로그램을 확대할 계획이다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

