"정시 SKY 합격선 인문 259점·자연 266점…의대는 최고 292점 예상"

종로학원, 9월 모의평가 가채점 성적 분석

2026학년도 대학수학능력시험(수능) 9월 모의평가 가채점 결과, 서울대·고려대·연세대 등 'SKY' 대학 정시 지원 가능선이 인문계열은 259점(300점 만점), 자연계열은 266점으로 분석됐다.

종로학원은 9월 모의평가 가채점 성적을 기준으로 주요 대학 학과의 정시 예상 합격선을 산출한 결과 이같이 나타났다고 7일 밝혔다.

인문계열에서는 서울대 경영대학이 282점으로 가장 높았고, 연세대 경영·고려대 경영은 각각 260점으로 전망됐다. 성균관대 글로벌경영 259점, 서강대 경영학부 259점, 한양대 정책학과 257점, 중앙대 경영학부(글로벌금융) 256점, 경희대 경영학과 255점 등이 뒤를 이었다.

자연계열에서는 서울대 화학생물공학부가 279점으로 최상위권을 기록했다. 연세대 시스템반도체공학과와 고려대 반도체공학과는 각각 269점, 성균관대 반도체시스템공학과 266점, 서강대 화공생명공학과 261점, 한양대 미래자동차공학과 266점, 중앙대 소프트웨어학부 257점, 경희대 미래정보디스플레이학부 251점으로 예상됐다.

서울 소재 4년제 대학 입학 가능선은 인문계열 216점, 자연계열 212점으로 추정됐다.

의약학계열 합격선은 전국적으로 더 높게 형성됐다. 의대는 276~292점, 치대는 272~283점, 한의대는 269~276점, 약대는 266~279점으로 예상됐다. 특히 서울대 의대는 292점으로 가장 높은 수준을 보였으며, 연세대 의대 288점, 고려대 의대·성균관대 의대·가톨릭대 의대·울산대 의대는 모두 286점으로 분석됐다. 의약학 계열을 제외한 SKY 이공계의 경우 266~281점이 최저선으로 나타났다.

종로학원은 올해 의대 모집정원 축소와 고3 수험생 수 증가를 합격선 상승 요인으로 꼽았다. 올해 고3 학생 수는 지난해보다 4만7000명 늘어나 경쟁이 한층 치열해질 전망이다.





한편 수시 원서접수는 8일부터 오는 12일까지 진행된다. 서울대와 고려대는 10일, 연세대는 11일 각각 마감한다. 종로학원은 "의대 모집정원 축소와 고3 학생 수 증가로 수시 합격선 상승 요인이 발생했다"며 "지방권 상위권 학생의 의대 지원 집중이 예상된다"고 밝혔다.





