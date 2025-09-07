‘말모이, 한글을 지키다’… 양산시립독립기념관, 순회전 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한글사전 편찬 역사와 과정 알기 쉽게 담아

경남 양산시립독립기념관(관장 신용철)은 독립기념관과 공동으로 오는 16일부터 11월 2일까지 '말모이, 한글을 지키다' 순회전을 개최한다.

이번 전시는 2025년 현충시설 협력망 사업의 일환으로, 양산시립독립기념관은 체험형 전시 상자를 지원받아 기념관 2층 로비에 전시할 예정이다.

'말모이'는 '말을 모아놓다'는 뜻으로, 일제강점기 국어학자들이 편찬을 시도했던 최초의 우리말 사전을 의미한다.

이번 전시는 설명상자·체험상자·유물상자 등 총 3가지 전시 상자로 구성돼, 한글사전 편찬의 역사와 의미를 쉽고 흥미롭게 체험할 수 있도록 꾸몄다.

설명상자는 연표와 해설을 통해 일제강점기 한글사전 편찬의 여정을 소개하고, 체험상자는 교구와 시청각 자료를 통해 편찬 과정을 직접 확인할 수 있게 했다. 특히 유물 상자에서는 2020년 대한민국 국가문화유산으로 지정된 '조선말 큰사전 원고'를 복제·전시해 관람객들에게 실물과 같은 현장감을 선사할 예정이다.

신용철 관장은 "일제강점기 독립운동의 역사 속에서 우리 민족정신을 지키려는 노력의 결실이 바로 '말모이'였다"며 "이번 전시를 통해 한글의 소중함을 새롭게 되새기는 계기가 되길 바란다"고 전했다.





이번 전시와 관련한 문의사항은 양산시립박물관 독립기념관팀으로 연락하면 상세한 안내를 받을 수 있다.

'말모이' 순회전 홍보 포스터.

