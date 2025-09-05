박종필 대구시의원 "우리 정서 깃든 대구아리랑 널리 알립시다"…조례안 발의 상임위 통과

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대구시의회 박종필 의원(국민의힘·비례대표)이 5일 제319회 임시회에서 대표 발의한 '대구아리랑 보전 및 진흥에 관한 조례안'이 문화복지위원회 심사를 통과해 본회의 의결을 앞두고 있다.

'대구아리랑'은 대구 지역의 생활상과 정서를 담고 있는 향토 민요로, 팔공산, 금호강 등의 묘사나 지역 사투리 등 대구의 지역적 특색을 담은 가사가 특징이다.

박종필 대구시의원

박 의원은 "대구 지역 고유의 향토 민요인 대구아리랑을 보전하고, 문화유산으로서의 가치를 널리 알리기 위해 조례안을 발의하게 됐다"고 제정 배경을 설명했다.

조례안은 대구아리랑 보전을 위한 시책 마련을 시장의 책무로 명시, 대구아리랑 전수 교육 및 공연·전시 등 사업 추진 근거 마련, 대구아리랑의 보전 및 진흥을 위한 협력체계 구축 등의 내용을 담고 있다.





박종필 의원은 "대구아리랑은 우리 지역의 역사와 정서를 담고 있는 소중한 문화유산"이라며, "이번 조례 제정을 통해 대구아리랑의 가치를 시민들과 함께 공유하고, 체계적으로 계승·발전시켜 미래 세대까지 이어갈 수 있도록 하겠다"고 말했다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr

