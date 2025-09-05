"여성 스스로 한강 들어가"…경찰, 세빛섬 수색 중

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

오후 5시47분께 신고 접수

서울시 서초구 반포동 세빛섬 인근에서 사람이 물에 빠졌다는 신고가 접수돼 경찰과 소방이 수색하고 있다.





반포한강공원 세빛섬

5일 서울 서초소방서는 오후 5시47분께 "여성이 스스로 한강에 들어갔다"는 신고가 접수됐다고 밝혔다. 출동한 경찰과 소방은 수색 작업을 벌이고 있다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

