최휘영 문체부 장관, 대한민국예술원 회장단과 간담회

최휘영 문화체육관광부 장관은 5일 오후 대한민국예술원을 방문해 신수정 회장을 비롯한 회장단과 만나 대한민국 문화예술발전의 기틀을 다져온 공로에 감사의 마음을 전하고 환담을 나눴다고 문체부가 밝혔다.

간담회에는 대한민국예술원 신수정 회장과 손진책 부회장, 정현종 문학분과회장, 최의순 미술분과회장, 이만방 음악분과회장, 박명숙 연극·영화·무용분과회장 등이 참석했다.

최휘영 문화체육관광부 장관이 5일 서울 서초구 대한민국예술원에서 신수정 대한민국예술원 회장을 비롯한 회장단을 만나 환담을 나누고 있다. [사진 제공= 문화체육관광부]

최휘영 장관은 "우리나라를 대표하는 예술원 회원들이 대한민국 문화예술 토대를 일군 덕분에 최근 한강 작가의 노벨문학상 수상과 박천휴 작가의 창작 뮤지컬 '어쩌면 해피엔딩' 토니상 수상 등 K-아트가 세계인의 마음을 사로잡았다"라며 "정부도 문화예술을 적극적으로 지원해 'K-컬처' 300조원 시대를 열고 문화가 꽃피는 문화강국을 이루겠다"라고 강조했다.

특히 최 장관은 "K-컬처의 근간인 문학, 음악, 미술 등 기초예술에 집중투자하고, 예술인들이 안심하고 창작에만 전념할 수 있도록 자유로운 창작 환경과 복지안전망을 만들겠다"며 "K-아트 핵심 분야의 해외 진출을 전략적으로 지원하고 국내 우수 공연·전시를 지역에서도 향유할 수 있도록 정책적인 지원을 아끼지 않겠다"라고 밝혔다.

신수정 회장은 문체부 장관의 취임을 축하하며 "세계적인 관심을 받고 있는 한국문화예술이 더욱 발전할 수 있도록 정부 차원에서 관심과 과감한 지원 확대가 필요하다"며 "앞으로 예술원 회원들도 예술진흥 정책을 활발하게 제안하겠다"라고 말했다.





이에 최휘영 장관은 "회원 여러분이 앞으로도 애정과 관심으로 대한민국 문화예술 발전에 힘을 실어주고 지속적인 예술 활동으로 우리 국민에게 희망과 감동을 선사해 주길 바란다"라고 답했다.





