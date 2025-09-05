'전립선암 진단' 바이든, 피부암세포 제거 수술 받아

"모스 수술 받고 현재 잘 회복 중"

전립선암 투병 중인 조 바이든 전 미국 대통령이 피부에서 암세포를 제거하는 수술을 받았다.

4일(현지시간) 미 NBC방송에 따르면 바이든 전 대통령이 흔한 형태의 피부암 치료에 쓰이는 모스(Mohs) 수술을 받고 현재 잘 회복하고 있다. 이 수술은 종양이 완전히 제거될 때까지 천천히 피부층을 제거해 나가는 정밀 치료법으로, 피부암을 제거할 때 건강한 조직 손상을 최소화하는 방식이다.

조 바이든 전 미국 대통령. 게티이미지

수술 시점이 언제였는지는 확인되지 않았다. 다만 지난달 말 델라웨어주 그린빌의 교회에서 나오던 바이든 전 대통령의 이마 윗부분에 절개했던 것처럼 보이는 흔적이 있었다고 NBC는 전했다. 바이든 전 대통령은 재임 중이던 2023년 2월에도 가슴 부위에서 기저세포암 병변 제거 수술을 받았다. 수술 후에 추가 치료는 필요 없었던 상태였다. 또 바이든 전 대통령의 부인 질 바이든 여사도 같은 해 눈 위쪽과 가슴 부위에 유사한 악성 피부병변 진단을 받은 것으로 알려졌다.

지난 5월 전립선암 투병 사실 공개

바이든 전 대통령은 지난 5월 전이성 전립선암 투병 사실을 공개했다. 해당 전립선암은 공격적이지만, 호르몬 반응형이라 치료가 가능한 상태로 전해졌다. 다만 암이 뼈까지 전이된 상태로 알려지면서 도널드 트럼프 대통령 측에서 바이든 전 대통령이 재임 중 이미 암 진단을 받고도 숨긴 것 아니냐는 의혹을 제기하며 공격하기도 했다.





바이든 전 대통령은 재선에 도전했다가 지난해 7월 고령에 따른 건강과 인지력 저하 논란 확산으로 후보에서 물러났다. 당시 부통령이었던 카멀라 해리스가 후보직을 넘겨받았으나 트럼프 대통령에게 패했다. 퇴임 후 그는 공개 활동에 소극적인 모습을 보이고 있으나 지난 4월 사회보장제도를 옹호하는 연설을 한 바 있다.





