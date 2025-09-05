동해시의회, 임시회 마무리…추경안 등 안건 11건 원안 가결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원도 동해시의회(의장 민귀희)는 5일 제355회 임시회 제2차 본회의를 열고 5일간 진행된 의사 일정을 모두 마무리했다고 밝혔다.

동해시의회가 5일 제355회 임시회 제2차 본회의를 열고 있다. 동해시의회 제공

AD

이번 임시회에서는 2025년도 제2회 추가경정예산안을 비롯한 각종 조례안 등 총 11건의 안건을 심의·의결했다.

2025년도 제2회 추경예산안의 경우 예산결산특별위원회의 심사 결과, 민생회복 지원과 시민불편 해소라는 취지에 부합한다고 판단하여 집행기관이 제출한 원안대로 가결됐다.

이번 추경예산 규모는 6822억원(일반회계 6064억원, 특별회계 758억원)으로 제1회 추경예산 6287억원(일반회계 5515억원, 특별회계 772억원)보다 535억원(8.51%) 증가했다.





AD

이 밖에도 '동해시 주민투표 조례 일부개정조례안'은 수정 가결되었으며, 의원발의 및 집행기관이 제출한 나머지 안건들은 모두 원안대로 통과됐다.





동해=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>