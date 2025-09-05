부여 은산리, 국토부 도시재생 공모 선정…83억 투입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

빈집·노후 건물 밀집 지역, 주거환경 개선·공동체 회복 기대

침수 피해와 빈집으로 신음하던 충남 부여군 은산리가 국토교통부 '우리동네살리기' 공모사업에 선정됐다. 총 83억 원이 투입돼 집수리, 골목길 정비, 은산천 소통센터 조성 등 체감형 도시재생이 본격 추진된다.

부여군은 5일 "2025년 국토부 '우리동네살리기' 공모사업에 선정됐다"고 밝혔다.

이번 선정으로 국비 50억 원, 도비 10억 원, 군비 23억여 원 등 총 83억 원의 예산을 확보했으며, 오는 2029년까지 은산리 도시재생 사업을 추진한다.

은산리는 노후 건축물이 94%에 달하고 빈집이 다수 존재하며, 은산천 침수 피해와 협소한 골목길 등으로 주거환경 개선 요구가 높던 지역이다.

군은 ▲집수리 지원·골목길 정비 ▲소통길 조성 ▲은산천 개선복구와 연계한 안전가로·쉼터·주차장 설치 ▲유휴부지를 활용한 '은산천 소통센터' 조성 등을 진행한다.





군 관계자는 "이번 공모 선정은 주민 참여와 행정 노력이 함께 이뤄낸 성과"라며 "지역 여건에 맞춘 세부 계획으로 주민이 체감하는 변화를 만들겠다"고 말했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

