모토로라에 밀린 삼성 폴더블폰…2분기 세계 점유율 반토막

모토로라 레이저 60 시리즈 호조
삼성 점유율 21%→9% '3위로'
세계 폴더블 스마트폰 시장에서 모토로라가 삼성전자를 제치고 점유율 2위로 뛰어올랐다.
5일 시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 올해 2분기 모토로라는 최신 레이저 60 시리즈 판매 호조로 세계 폴더블폰 시장 점유율 28%를 기록했다. 전년 동기(14%)의 두 배다.
1위는 점유율 45%로 화웨이가 차지했다. 화웨이는 전년 동기 대비 점유율이 13%포인트 늘었다. 이 기간 삼성전자는 21%에서 9%로 점유율이 떨어지며 3위에 그쳤다.
카운터포인트리서치는 모토로라의 미국 폴더블폰 출하량이 3배 가까이 증가했고, 전체 폴더블폰 출하량은 전년 동기와 비교해 45% 급증했다고 분석했다.
지금 뜨는 뉴스
박진석 책임연구원은 삼성 실적에 대해 "갤럭시 폴드7은 같은 기간 갤럭시 폴드6 대비 판매량이 2배 이상 증가했다"며 "3분기에는 삼성이 강력한 실적을 기록할 것으로 보인다"고 말했다.
노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>