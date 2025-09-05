동의과학대 간호학과, 지역 병원과 함께 '취업박람회' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

동의과학대학교(총장 김영도)는 지난 8월 22일 황령관에서 간호학과 4학년 재학생을 대상으로 '2025년 간호학과 취업박람회'를 개최했다.

2025년 간호학과 취업박람회. 동의과학대 제공

이번 행사는 학생들에게 지역 병원과의 만남을 통해 실질적인 취업 정보를 제공하고 진로 설계에 도움을 주기 위해 마련됐다.

이번 취업박람회에는 부산 지역 주요 병원의 간호부서장과 인사 담당자가 참석해 병원별 채용 절차, 인재상, 근무 환경 등을 소개했으며 학생들은 현장에서 병원 관계자와 직접 질의응답을 주고받아 취업에 대한 고민을 나누고 궁금증을 해소했다.

간호학과 취업 담당 서미경 교수는 "무더운 날씨에도 불구하고 학생들을 위해 귀한 시간을 내주신 병원 관계자분들께 감사드린다"라며 "앞으로도 학생들의 요구에 부응하는 실질적인 취업 지원 프로그램을 확대하겠다"라고 말했다.

동의과학대학교 간호학과 김윤지 학과장은 "이번 취업박람회는 학생들이 간호사로서의 진로를 구체화하고 자신감을 키우는 계기가 됐다"라며 "지역 의료기관과의 협력을 강화해 전문성과 인성을 겸비한 간호 인재를 양성하겠다"라고 말했다.





동의과학대학교 간호학과는 2009년도에 신설된 이후 '미래 인류 건강 증진에 기여하는 최고 수준의 간호학과'를 비전으로 4주기까지 연속으로 5년 인증을 획득했으며, 보건복지부 주관 '2019년도 간호대학 실습 교육 지원사업'에서 교육형 우수사례 기관으로 선정됐다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

