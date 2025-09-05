화성시, 13~14일 '화성시 도서관 축제' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정조효공원·태안도서관서 저자와의 만남, 체험 프로그램 등 운영

경기도 화성시는 독서의 달을 맞아 오는 13~14일 이틀간 ''제2회 화성시 도서관 축제'를 개최한다.

'지혜로 떠나는 도서관 축제'를 주제로 열리는 올해 축제는 정조효공원, 화성시립태안도서관 일대에서 운영된다.

정조효공원에서는 13일 ▲은희경 작가의 북콘서트 ▲유진 작가의 1인 인형극 및 강연 ▲사통팔달 역사강의 ▲버블쇼 등이 열린다. 부대행사로 ▲스탬프투어 ▲'책'을 형상화한 조형물이 있는 포토존 ▲빈백, 이동형 서가, 그늘막 등이 설치된 야외독서존 ▲푸드트럭 등이 마련된다.

행사장에는 시립도서관, 지역 학교, 생활문화센터 등이 참여하는 26개 홍보·체험 부스에서 도서관 홍보, 정조 주제 체험, 북주머니 사업, 공방 체험, 지역 서점 연계 프로그램 등도 경험할 수 있다.





태안도서관에서는 14일 ▲손원평 작가와의 만남 ▲어린이 과학체험쇼 ▲극단 달빛의 가족 인형극 ▲마술공연 등이 개최된다. 도서관 어린이자료실에서는 시민 서포터즈의 그림책·영어책 읽어주기, 공유계단에서는 전문가와의 자유로운 대화를 나누는 '사람책도서관'이 진행된다. 도서관 실내에서 운영되는 프로그램은 화성시 통합예약시스템을 통한 사전 예약제로 운영된다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

