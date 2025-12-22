어떻게 이런 일이…로또 1등 자동 2장 한 매장서 터졌다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

1등 한 곳서 2장, 2등도 한 곳서 5장

전북 전주, 경남 진주서 각각 배출

제1203회 로또복권 추첨에서 1등 당첨 복권 2장이 전북 전주의 한 판매점에서 나와 화제를 모으고 있다. 경남 진주의 한 판매점에서도 2등 당첨 복권이 5장이나 배출돼 이른바 '로또 명당'에 관심이 쏠린다.

명당이라고 입소문 난 서울 영등포구의 한 로또 판매점 앞. 시민들이 길게 줄지어 서 있는 모습. 아시아경제DB

21일 복권수탁사업자 동행복권에 따르면 제1203회 로또 1등 당첨 번호는 '3, 6, 18, 29, 35, 39'이며 보너스 번호는 '24'다. 당첨 번호 6개를 모두 맞힌 '1등'은 21명으로 한 사람당 당첨금 13억6806만원이 돌아간다. 1등 당첨 번호 5개와 보너스 번호가 일치한 '2등'은 118명으로 각각 4057만원을 받는다.

로또 1203회 1등 배출 지역은 ▲경기 9명(자동 5명·수동 3명·반자동 1명) ▲경남 1명(수동) ▲부산 1명(수동) ▲인천 1명(수동) ▲대구 2명(자동) ▲전북 2명(자동) ▲전남 1명(수동) ▲강원 2명(자동 1명·수동 1명) ▲울산 2명(자동)으로 나타났다.

이것이 '로또 명당'…같은 판매점에서 1등이 2장이나

특히 전북 전주시 덕진구 혁신로 있는 한 로또복권 판매점에서는 '자동' 구매로 1등이 2장이 나와 눈길을 끌고 있다. 같은 곳에서 수동 아닌 자동으로 복수 대박이 터질 경우에는 동일한 인물이 아닐 가능성이 점쳐진다. 반면 수동으로 연속 터질 경우에는 동일인일 경우가 많다.

한 시민이 로또를 구매하고 있다. 아시아경제DB

2등 5장도 같은 판매점서 나와

2등에서도 이례적인 결과가 나왔다. 경남 진주시의 한 판매점에서는 '2등'이 5개가 나왔다. 만약 동일인이 구매했다면 당첨금은 2억285만원에 달한다.





당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년(휴일인 경우 익영업일)이다. 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이라면 다음 영업일까지 수령할 수 있다. 지급기한이 만료된 당첨금은 '복권 및 복권기금법'에 따라 전액 복권기금으로 귀속되며 공익사업을 위해 쓰인다.





