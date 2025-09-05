전주시, 저소득가정 고등학생 대상 '통학비' 지원

1인당 연 25만5천원…교통비 부담 완화
전북 전주시복지재단(이사장 윤방섭)이 저소득가정 고등학생 100명에게 통학비를 지원했다.
5일 재단에 따르면 이번 지원은 청소년의 학업 지속 및 교통 복지 실현을 위해 추진됐으며, 지원 대상은 전주시에 주소를 둔 저소득가정 고등학생 중 통학 거리가 2㎞ 이상 등하교를 위해 대중교통 또는 셔틀버스를 이용하는 학생들이다.
앞서 재단은 지난 상반기에도 학생 1인당 12만원을 지원했으며, 하반기에는 지난달부터 인상된 청소년 시내버스 요금을 반영해 지원액을 13만5,000원으로 확대했다. 이로써 학생 1인당 연간 지원액은 총 25만5,000원으로 늘어나게 됐다.
재단은 지난 2023년부터 저소득가정 청소년이 안정적으로 등교하며 학업에 전념할 수 있도록 '저소득가정 청소년 통학비 지원사업'을 통해 현재까지 총 554명의 청소년에게 통학비를 지원했다.
윤방섭 전주시복지재단 이사장은 "교통비 부담 때문에 학업이 흔들려서는 안 된다"며 "버스요금 인상으로 어려움이 커진 상황에서 통학비 지원이 학생과 가정에 확실한 보탬이 되고, 통학길이 곧 꿈을 향한 길이 될 수 있도록 지원을 이어가겠다"고 말했다.
