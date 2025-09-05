조국혁신당 "성비위·괴롭힘 무관용…피해자에 깊은 위로"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

조국 '침묵설'엔 "사건 당시 비당원"

"관여했다면 사당화 비난 받았을것"

조국혁신당이 당내 성비위 및 직장 내 괴롭힌 사건과 관련해 5일 공식 사과했다.

김선민 당대표 권한대행을 비롯한 조국혁신당 의원들이 5일 국회에서 열린 현안 관련 기자간담회에서 당내 성비위 사건과 관련해 고개숙여 사과하고 있다. 김현민 기자

김선민 혁신당 대표 권한대행은 이날 오전 국회 본청 당 회의실에서 긴급 기자간담회를 열고 "강미정 대변인을 포함한 피해자 여러분께 위로의 말씀을 드리고, 이 사건으로 마음 다치셨을 국민과 당원 여러분께도 깊은 사과의 말씀을 드린다"며 이같이 말했다.

김 권한대행은 "혁신당은 피해자의 요청에 따라 이 사건을 외부기관 조사 외부위원회 판단을 중심으로 철저하게 조사하고자 노력했다"면서도 "처리 과정이 부족했다. 소홀한 부분이 무엇인지 냉정하게 되짚을 것"이라고 했다.

그러면서 "다시는 같은 일이 일어나지 않게 근본적 쇄신을 강도 높게 추진하겠다"고 했다.

다만 조국 혁신정책연구원장이 수감 중 사건을 보고도 침묵했다는 피해자 측 주장에 대해서는 "사건 접수 당시 조 원장은 당원이 아니었고, 영어의 몸이었다"면서 "당시 조사와 징계 절차 책임은 제가 맡았다"고 반박했다.

김 권한대행은 "조 원장이 저와 상의했더라면 이는 사당화 논란으로 이어질 수 있었다"며 "당헌·당규에 따라 결정된 사항과 조 원장을 연결 짓는 것은 이해하기 어렵다"고 선을 그었다.

조 원장의 최측근인 황현선 사무총장도 "당시 조 원장이 만약 당무에 관여했다면 정당법 위반이기도 하고 당헌·당규에도 맞지 않았다"면서 "그랬다면 언론에서는 사당화 또는 옥중정치라고 비난하셨을 것"이라고 했다. 조 원장은 지난해 12월 대법원 유죄 확정판결로 의원직을 상실하면서 당원 신분을 함께 잃었다.





앞서 강미정 혁신당 대변인은 전날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "당이 성추행 피해자들의 절규를 외면했다"며 탈당을 선언했다.





문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr

