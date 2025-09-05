트럼프 방한하나…金총리 "한미회담 후 APEC 규모 커져"

'2025 APEC 정상회의' 제8차 준비위원회
김민석 국무총리는 5일 "이번 한미 정상회담이 끝난 이후 여러 가지 상황을 감안할 때, (APEC에 대한) 관심도와 규모가 커지지 않는가 이렇게 생각이 든다"고 말했다.
김 총리는 이날 정부서울청사에서 '2025년 아시아·태평양 경제협력체(APEC) 정상회의' 제8차 준비위원회를 주재하고 모두발언에서 "APEC에 대한 국제적인 관심이 높아지고 있다"며 이같이 말했다. 이번 APEC 행사에 도널드 트럼프 미국 대통령, 시진핑 중국 국가주석 등 주요국 정상의 참석 여부가 아직 확정되지 않은 가운데, 김 총리가 '한미 정상회담'을 콕 짚어 행사 규모가 커질 것이라고 언급한 대목은 트럼프 대통령의 참석 가능성을 염두에 둔 발언으로 해석된다.
김 총리는 "이제 APEC 정상회의가 가시권에 들어오는 것 같다. 두 달도 안 남았다"며 "새 정부 출범 전부터 제일 걱정하던 대목 중 하나가 APEC이었는데, 다들 애써줘서 차근차근 준비가 진행되고 있다"고 말했다. 그러면서 "인프라가 9월 중순, 늦어도 하순이면 다 마무리가 될 것으로 보인다"고 밝혔다.
이어 "각종 프로그램과 문화행사의 완성도를 높여야 된다"며 "APEC을 계기로 한국의 문화적 우수성을 세계에 알리는 특별한 의미가 있기 때문에 그 점을 특별히 챙겨 달라"고 당부했다. 외에 주요 참석국 정상의 동선, 경호 등 세부 사항에 대해서도 완성도 있는 준비를 지시했다.
김 총리는 "시기가 임박하면 (경주 APEC) 현장에 상황실을 설치해 매일매일 상황 점검을 해야 될 것 같다"며 "모든 부처와 경북도, 경주시가 함께 최선을 다해서 협력해 APEC을 성공시킬 수 있도록 다시 한번 박차를 가하자"고 독려했다.
손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr
