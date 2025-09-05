美·日합의 이행 서명날…日히타치 1.3兆 투자 발표

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

핵심 전력망 인프라 투자

양국 무역합의·경제협력 강화

日기업들도 '코드 맞추기'

일본 히타치 에너지의 사우스보스턴 지역 내 제조시설 조감도. 히타치 에너지 홈페이지

AD

도널드 트럼프 미국 대통령이 미·일 무역 합의 이행 행정명령에 서명한 4일(현지시간) 일본 기업 히타치 에너지가 10억달러(약 1조3900억원) 규모의 대미 투자 계획을 발표했다.

백악관은 이날 보도자료를 통해 "오늘 히타치 에너지가 미국의 핵심 전력망 인프라에 10억달러를 투자한다고 발표했다. 이 중 4억5700만달러는 버지니아주의 새 대형 변압기 생산시설에 투자될 예정"이라고 밝혔다.

이를 통해 수천 개의 일자리가 창출되고 인공지능(AI) 시대에 대비한 에너지 공급에 도움이 될 것으로 백악관은 전망했다. 백악관은 "히타치는 백악관의 'AI 행동 계획(Action Plan)'이 투자 결정의 촉매제가 됐다"며 "트럼프 대통령의 AI, 에너지 중심 정책이 이번 투자를 끌어냈다"고 자평했다.

크리스 라이트 미 에너지부 장관은 "AI 경쟁에서 승리하고, 재산업화를 이루며, 불을 꺼지지 않게 하려면 미국은 훨씬 더 많은 안정적 에너지가 필요하다"며 "다행히도 히타치가 그 해답을 제시했다"고 치켜세웠다.

일본 대표 기업 중 하나인 히타치의 100% 자회사인 히타치 에너지가 대규모 투자를 단행한 배경에는 미·일 무역 합의 및 경제협력 강화 흐름이 있는 것으로 보인다. 지난 7월 발표된 미·일 무역 협정에서 일본은 미국산 농산물·자동차·항공기 구매 확대와 함께 미국 내 5500억달러 투자를 약속한 바 있는데, 히타치 등 일본 기업들의 투자도 같은 맥락으로 읽힌다.





AD

트럼프 2기 행정부 출범 후 일본 기업들의 '코드 맞추기'는 이어지고 있다. 지난 6월 미국 US스틸을 인수한 일본제철은 트럼프 행정부의 반대를 꺾는 과정에서 다양한 제약조건을 부여받았다. 주요 경영 사항에 대해 '거부권'이 있는 주식인 '황금주' 부여 등이 대표적이다. 아울러 미국에 140억달러(약 19조1400억원) 투자를 약속했으며, 그중 24억달러는 펜실베이니아 몬밸리 지역 시설에 투입하기로 했다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>