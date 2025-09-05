경기교육청, 지방공무원 임용합격자 261명 발표

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도교육청이 5일 '지방공무원 공개경쟁임용시험' 최종 합격자 261명의 명단을 발표했다.

7개 모집 분야별 합격 인원은 ▲교육행정 216명 ▲전산 5명 ▲사서 14명 ▲공업 4명(일반전기) ▲식품위생 5명 ▲시설 16명(일반토목 3명, 건축 13명) ▲기록연구 1명 등이다.

최종 합격자의 연령은 20대가 57.1%로 가장 많다. 이어 30대 37.2%(97명), 40세 이상 5.3%(14명), 10대 0.4%(1명) 순이다. 평균 합격 연령은 29세다.

최종 합격자는 임용후보자 등록 공고에 따라 합격자 본인이 직접 방문해 등록해야 한다. 수원 지역 응시자는 오는 11일, 의정부 지역 응시자는 12일 신분증과 등록서류를 지참해 등록 장소에 방문하면 된다.

임용 결격사유가 없으면 오는 12월부터 임용후보자 기본교육을 이수한 뒤 순차적으로 신규 임용된다.





최종 합격자 명단과 등록 장소 등이 포함된 신규 임용후보자 등록 관련 안내 사항은 도교육청 누리집(www.goe.go.kr) 내 뉴스/소식→시험정보→지방공무원 게시판에서 확인할 수 있다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

