반도건설 다산 반도유보라메이플타운, 경기 공동주택 모범·상생관리단지 선정

다산반도유보라메이플타운 전경. 반도건설

반도건설은 남양주에 공급한 다산반도유보라메이플타운이 경기도에서 주관하는 2025 공동주택 모범·상생관리단지 인증 제도에서 1위로 선정됐다고 5일 밝혔다.

공동주택 모범·상생관리단지는 1997년 경기도에서 전국 최초로 시작됐다. 2010년부터는 국토교통부가 '우수관리단지 선정' 제도로 확대 운영했다. 입주민의 주거복지 증진과 자치 관리 역량 강화, 공동체 활성화를 핵심 목표로 추진되고 있으며 의무관리대상 공동주택을 대상으로 모범적인 운영 사례를 발굴하고 있다.

다산반도유보라메이플타운은 2018년 3월 입주했으며 최고 30층, 11개동, 총 1085가구 규모다. 인증 제도에서 입주민 주도의 행사 활성화, 다양한 공동체 활성화 프로그램 운영, 작은 도서관 운영 활성화 등에서 높은 점수를 획득하며 1000가구 이상 그룹에서 1위를 차지했다.

'공동주택 모범·상생관리단지' 그룹별로 일반관리, 시설 안전 및 유지관리, 공동체 활성화, 재활용 및 에너지 절약 등 총 4개 분야 17개 항목을 기준으로 평가한다. 1차 시군 평가에서 그룹별 1위로 추천된 단지를 대상으로 2차 평가가 진행되면 그룹별 1~3위를 차지한 총 9개 단지가 최종 선정된다. 또 경기도에서 시행하는 공동주택 모범·상생관리단지에 선정된 각 그룹 1위 단지는 국토교통부에서 시행하는 '우수관리단지 선정'제도에 추가 추천되는 기회를 갖게 된다.

한편, 다산반도유보라메이플타운은 지난 6월 남양주시에서 개최한 '다산 정약용 모범·상생관리단지'에도 이름을 올렸다. 2021년 국토교통부와 한국부동산원이 주관하는 '에너지 베스트 아파트단지 시상식'에서도 우수상을 수여한 바 있다.





반도건설 관계자는 "앞으로도 입주민의 자부심이 될 수 있는 우수한 주거 공간 공급을 위해 최선을 다하겠다"고 했다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr

