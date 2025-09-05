길음뉴타운 마지막 퍼즐 길음5구역, 35층·754가구로 재탄생

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

길음5구역, 서울시 통합심의 통과

어린이공원·공공보행통로 조성

길음뉴타운의 마지막 퍼즐인 길음5구역도 서울시 통합심의를 통과해 최고 33층·754가구를 공급하는 계획이 확정됐다.

길음5구역 주택재개발사업 조감도. 서울시 제공

서울시는 제8차 정비사업 통합심의위원회에서 '길음5 재정비촉진구역 주택재개발사업'의 건축·경관·교통·교육·환경·공원 분야를 통합심의해 '조건부 의결' 했다고 5일 밝혔다.

2006년 길음재정비촉진지구 지정 이후 마지막 구역인 길음5구역 사업이 본격 추진되면서 약 20년 만에 지구 전체의 정비가 마무리될 전망이다. 지역 주거환경 개선 분 아니라 교통, 교육, 상업 등 전반적인 인프라 개선 효과를 가져올 것으로 예상된다.

길음5구역은 우이신설선 정릉역과 지하철 4호선 길음역 인근에 위치하며 지하 6층, 지상 최고 33층 아파트 754가구가 들어선다. 이 중 139가구는 공공주택으로 공급된다.

길음5구역 주택 재개발사업 단지 배치도. 서울시 제공

단지 북측에는 놀이공간과 주민 휴식·운동 공간인 어린이공원을 조성한다. 공원까지 쉽게 갈 수 있도록 단지 중앙을 가로지르는 공공보행통로를 만들어 지역 주민 모두가 자유롭게 이용할 수 있게 된다.

경사가 있는 지형 특성을 활용한 친환경적 설계도 적용했다. 단차 하부에는 근린생활시설을 배치해 활용도를 높이고, 공간 구성이 어려운 부분은 자연석 쌓기 등 벽면 녹화를 계획했다.

건축물 배치는 층수 변화를 통해 단조로운 스카이라인 대신 역동적인 도시경관을 계획했다. 초등학교와 인접한 동은 중저층으로 계획했다. 길음5구역은 통경축을 확보해 열린 단지를 구현할 수 있도록 특별건축구역으로 지정됐다.





최진석 서울시 주택실장은 "길음5구역 사업 추진으로 길음 지구의 노후 주거지 정비와 주거 안정, 도시경관 개선이라는 다차원적 목표를 달성할 것으로 기대한다"며 "시민들이 체감할 수 있는 주거환경 개선 성과를 창출하기 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr

