백경현 시장 "GTX-B·6호선 연장·스마트시티 점검…구리 미례 설계"

백경현 구리시장, 2026 업무계획 보고회 진행

"공직자가 주인의식 가지고 책임 다해 달라" 당부

경기 구리시(시장 백경현)는 지난 29일부터 9월 16일까지 구리시 전 부서 및 산하기관을 대상으로 내년도 업무를 전략적으로 추진하기 위한 '2026년도 주요업무계획 보고회'를 진행한다고 4일 밝혔다.

백경현 구리시장이 4일 '2026년도 주요업무계획 보고회'를 진행하고 있다. 구리시 제공

이번 보고회에서는 각 부서에서 수립한 기본계획을 바탕으로, 그동안 추진해 온 민선 8기 공약사업과 역점사업, 주요 현안 사업들의 진행 현황과 성과를 종합적으로 점검하고 있다.

특히, △ 구리토평2 공공주택지구 스마트 그린시티 조성△ GTX-B 노선 갈매역 정차 △ 지하철 6호선 구리시 연장 △ 갈매IC 건설 △ 인창천 생태하천 복원사업 △ 65세 이상 대상포진 무료 예방접종 등 민선 8기 공약사업을 포함한 핵심 현안 사업을 중점 보고할 예정이다.

시는 현재까지의 추진 과정에서 나타난 성과와 한계를 면밀히 분석하여 내년 본격 추진될 사업들의 목표 달성 가능성을 높이기 위한 구체적인 실행계획과 전략을 논의하고, 이 과정에서 부족하거나 미흡한 부분은 과감히 수정·보완함으로써, 보다 완성도 높은 연간 계획을 수립해 실질적인 성과 창출로 이어질 수 있도록 한다는 계획이다.

한편, 올해 보고회는 36개 부서와 2개 공사 외에도 구리시상권활성화재단, 구리시청소년재단, 구리문화재단 등 3개 재단도 참여하여, 시정 전반의 각종 사업을 보다 체계적이고 꼼꼼히 점검할 예정이다.

백경현 구리시장은 "현재 구리시의 미래를 좌우할 굵직한 대형 사업들이 다수 추진되고 있으며, 이들 사업은 향후 우리 시의 도시 경쟁력 강화와 시민 삶의 질 향상에 직결되는 매우 중요한 과제들"이라며 "사업 하나하나가 단순한 행정 절차를 넘어 구리시의 미래를 결정짓는 핵심이 되는 만큼, 보다 능동적이고 적극적인 자세로 업무에 임해주길 바란다"고 말했다.





이어 "이번 보고회를 통해 부족한 부분은 과감히 보완하고, 시민이 체감할 수 있는 실질적인 성과를 만들어낼 수 있도록 함께 지혜를 모아 달라"며 "무엇보다도 모든 공직자가 주인의식을 가지고 책임을 다해 각자의 역할에 최선을 다해줄 것"을 당부했다.





구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

