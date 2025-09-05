강원도, 을지연습 성과·과제 공유…전시대응체계 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김진태 지사 "도 신청사 지하 벙커 구축 계획…강릉 가뭄 극복 시군 총력 지원 요청"

강원특별자치도(도지사 김진태)는 4일 도청 별관 대회의실에서 '2025년 을지연습 사후강평회의'를 개최하고 지난 8월 18일부터 21일까지 나흘간 실시된 을지연습의 성과와 과제를 공유했다.

김진태 강원특별자치도지사가 4일 도청 별관 대회의실에서 '2025년 을지연습 사후강평회의'를 개최하고 있다. 강원특별자치도 제공

회의는 김진태 도지사 주재로 행정·경제부지사, 시군 단체장, 도 실국장, 군·경 관계자 등 80여 명이 참석한 가운데 ▲을지연습 우수 시군 및 유공자 포상 ▲을지연습 결과 보고 ▲감사위원회의 시군 평가 결과 보고 순으로 진행되었다.

이번 을지연습에서는 총 230건의 메시지 훈련과 함께 전시예산, 전시 외국인 관광객 출국지원, 국가유산 보호대책 등 14건의 토의형 훈련이 실시됐다. 또한, 접적지역 주민이동훈련, 양곡배급훈련과 더불어 국가중요시설 9곳, 다중이용시설 6곳에서 테러대비 훈련도 진행됐다.

시군별 평가 결과, 삼척시가 최우수 시군, 원주시와 동해시가 각각 우수 시군으로 선정되었으며, 민관군경 등 개인 유공자 5명에게도 표창이 수여됐다. 우수 시군으로 선정된 지역은 기관장의 관심과 사전교육, 민관의 유기적 협력이 우수한 것으로 평가됐다.

결과 보고에서는 올해 훈련 성과를 공유하는 한편, 연습 과정에서 나타난 문제점과 개선 방향에 대한 논의가 이어졌다.

주요 개선사항으로는 전시예산을 평시예산대비 50% 수준으로 과소 편성한 점이 지적되었으며, 전시 초기 특수성을 고려해 예산 부족 문제가 발생할 수 있으므로 국고보조금 등 세입 증액을 통해 평시 예산의 60~70% 수준으로 증액 편성해야 한다는 의견이 제시됐다.

도는 이번 회의에서 제시된 도 실국과 관계기관의 의견을 반영해 충무계획과 각종 지침을 보완·발전시켜 나갈 방침이다.

김진태 강원특별자치도지사는 "4년째 을지연습을 함께하면서 많은 부분이 개선되었다"며 "현재 설계 중인 도 신청사에는 2000여 명 직원이 동시에 들어갈 수 있는 지하 벙커를 설치해, 실효성 있는 전시 대응 체계를 구축할 계획"이라고 밝혔다.





이어 "강릉 가뭄 극복을 위해 시군에서도 총력 지원해주기를 바란다"고 당부했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

