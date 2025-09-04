곡성군, 대구식품산업전서 '운곡농공단지 분양' 홍보

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

입지 장점·투자 보조금 지원 등 안내

곡성 운곡특화농공단지 조감도. 곡성군 제공

전남 곡성군(군수 조상래)은 지난 3일 대구·경북권 최대 규모의 식품 박람회인 제25회 대구국제식품산업전에서 '곡성 운곡특화농공단지' 분양 홍보를 진행했다고 4일 밝혔다.

대구시가 주최하고 대한무역투자진흥공사(KOTRA)가 주관한 제25회 대구국제식품산업전는 대구엑스코에서 국내 가공식품, 주류·커피 등 식품관 운영과 주방기기·식품기계 전시관을 설치해 식품업계의 수출지원은 물론 식품산업 인프라 부문 확대를 목적으로 오는 6일까지 나흘간 운영된다.

이번 박람회에서 군은 호남고속도로 옥과IC에서 2분 거리에 있는 농공단지의 물류·교통 등 입지 여건을 설명했다. 특히 인근 1시간 거리에 광주시 등 200만명 이상이 거주한다는 점과 식품 원재료를 청정한 전남에서 구매 가능한 점, 농공단지에서 판매할 제품 판로와 관련 제조업에 특화된 젊고 우수한 인력 확보가 용이하다는 점 등을 집중 홍보했다.

또 투자금액 20억원 이상, 상시 고용인원 10명 이상인 기업 중 전남도와 투자협약을 체결한 입주기업에 대해서는 타 광역 시·도에서 신·증설 투자 시 ▲설비 투자금의 15% 이내(최대 35%)에서 보조금 지원 ▲입지 보조금 최대 50억원 ▲시설 보조금 최대 50억원 ▲고용·교육 훈련보조금 최대 10억원 ▲근로생활 개선보조금 최대 3억원 등의 지원 혜택도 안내했다.

군은 지난 4월 분양공고를 시작으로 전북·광주 소재 식품업체에 홍보물을 발송하고 국내 여러 식품 관련 박람회(서울 코엑스 대한민국 맥주 박람회, 부산 벡스코 국제식품박람회, 고양 킨텍스 국제식품산업대전)에 참가해 분양 홍보를 추진했고, '제15회 곡성세계장미축제장'과 '2025광주식품대전'에서는 직접 홍보부스를 운영하며 농공단지를 알리는 데 총력을 기울였다.





한편 곡성 운곡특화농공단지는 오산면 운곡리 일원 산업부지에 10만6,539㎡ 규모로 조성되며, 현재 공정률 65%로 내년 상반기 준공을 목표로 총 25필지를 개발한다. 이중 ▲식품제조업 20필지 ▲전자부품, 컴퓨터·통신장비 제조업 3필지 ▲전기장비 제조업 2필지로 나눠 조성된다.





