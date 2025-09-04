"죽고 살 일인가" 발언 후폭풍…최강욱, 2차 가해 논란에 고개 숙였다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

조국혁신당 성비위 2차 가해 논란 인정

“의도는 달랐지만 과한 표현, 사과드린다”

혁신당 강미정 대변인 탈당 선언에 후폭풍 확산

민주당 윤리감찰단 조사 착수, 당내 파장 불가피

더불어민주당 교육연수원장인 최강욱 전 의원이 조국혁신당 성 비위 사건과 관련해 2차 가해성 발언을 했다는 논란에 대해 사과했다. 다만 "피해자를 폄하하거나 문제 제기자를 무시하려는 의도는 아니었다"고 해명했다.

최 전 의원은 4일 페이스북에 "부적절하거나 과한 표현으로 당사자분들의 마음에 부담과 상처를 드린 점에 대해 심심한 사과의 말씀을 드린다"며 "피해자를 대상으로 한 2차 가해일 수 있다는 지적을 겸허히 받아들인다"고 밝혔다.

그는 지난달 31일 대전에서 열린 혁신당 정치아카데미 강연에서 성비위 문제를 둘러싼 논란을 언급하며 "그렇게 죽고 살 일인가"라는 발언을 해 논란을 빚었다. 일부 참석자들에 따르면 현장에서 '개돼지'라는 표현까지 사용했다는 의혹이 제기되면서 파장이 확산됐다.

이에 대해 최 전 의원은 "열린민주당 대표 시절 경험했던 당내 갈등이 떠올라 필요 이상으로 감정이 실렸다"며 "당헌·당규나 법에 따른 절차가 진행돼야 할 사안인데, 당사자가 아닌 이들이 사실관계를 예단하며 과하게 다투는 모습은 바람직하지 않다는 점을 강조하려던 취지였다"고 해명했다.

이어 "격화된 논쟁으로 당이 흔들리는 일을 막자는 조언의 의미였으나 결과적으로 과한 표현을 쓴 것"이라며 "강미정 대변인의 고통을 사소하게 치부하거나 문제 제기자를 폄하했다는 주장은 사실과 다르다"고 덧붙였다.

앞서 강미정 혁신당 대변인은 이날 국회에서 기자회견을 열고 성비위 사건 처리 과정의 문제점을 지적하며 탈당을 선언했다. 그는 "조사 과정에서 피해자들이 2차 가해를 겪었다"고 주장했다. 민주당 정청래 대표는 즉각 최 전 의원에 대한 윤리감찰단 긴급 진상조사를 지시했다. 최 전 의원은 "지도부와 윤리감찰단의 조사에 성실히 임하겠다"며 "앞으로 제 언행도 신중하게 성찰하겠다"고 밝혔다.





한편 최 전 의원은 조국 전 혁신당 대표와 서울대 법대 동문으로, 운동권 문예지 '피데스' 출신이라는 공통 배경을 갖고 있다.





오유교 기자 5625@asiae.co.kr

