"절대 안 놓친다"…'천국의 계단' 오르고 또 오르며 지켜본 남성 정체

헬스장에서 도피 중이던 사기 수배범 검거

퇴근 후 헬스장에서 운동하던 경찰이 놀라운 눈썰미와 기지를 발휘해 우연히 마주친 사기 수배범을 검거했다.

인천의 한 헬스장에서 퇴근 후 운동을 하던 A 경찰관이 사기 혐의로 체포 영장이 발부된 수배범을 알아보고 지켜보고 있다. 유튜브 채널 '대한민국 경찰청' 캡처

3일 경찰청 공식 유튜브 채널 '대한민국 경찰청'에는 '퇴근 후 운동하러 간 헬스장에 수배범(사기 피의자)이!'라는 제목이 올라왔다.

영상에는 인천의 한 헬스장에서 퇴근 후 운동을 하던 A 경찰관이 정수기 앞에서 물을 마시다 옆에 서 있던 한 남성을 유심히 지켜보는 장면이 담겼다. 우연히 마주친 남성이 사기 혐의로 체포영장이 발부돼 도피 중이던 수배범이라는 사실을 알아본 것이다. 이 남성은 약 6년 전 투자 유도 사기에 이어, 올해엔 텔레그램 거래방을 통해 물품 판매 사기 범죄를 저지른 피의자였다.

A 경찰관은 이 남성이 눈치채지 못하게 자연스레 자리를 옮기더니 경찰서에 지원 요청 전화를 했다. 이후에는 일정한 거리를 두고 피의자를 지켜보면서 휴대전화로 틈틈이 상황을 공유했다. 피의자가 자리를 옮기면 A 경찰관도 뒤따라 이동하며 피의자를 주시했고, 상대적으로 시야가 높은 곳에서 피의자를 지켜보기 위해 '천국의 계단'으로 불리는 운동기구를 오르내리기도 했다.

인천의 한 헬스장에서 퇴근 후 운동을 하던 A 경찰관이 사기 혐의로 체포 영장이 발부된 수배범을 알아보고 지켜보고 있다. 유튜브 채널 '대한민국 경찰청' 캡처

잠시 후 동료 경찰관들이 도착해 러닝머신을 타고 있던 피의자에게 다가갔다. 남성의 이름을 확인한 경찰관은 신분을 밝히고 체포영장을 집행했다. 경찰관의 눈썰미와 침착한 대처로 사기 피의자가 현장에서 체포된 셈이다.





영상을 접한 누리꾼들은 "평소 사진을 얼마나 많이 봐 왔으면 저런 상황에서 알아볼까" "눈썰미가 대단하다" "퇴근 후에도 끈기를 발휘해 범인을 검거하는 모습이 정말 멋지다" "투철한 직업정신 덕분에 세상이 더 안전해졌다" 등의 반응을 보였다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr

김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr