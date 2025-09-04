고려아연, 2025 하반기 캠퍼스 리크루팅 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

임직원 리크루터 30여명 참여

고려아연은 2025 하반기 신입사원 공개채용에 앞서 '캠퍼스 리크루팅'을 실시한다고 4일 밝혔다.

고려아연 캠퍼스 리크루팅 채용박람회 현장. 고려아연

AD

캠퍼스 리크루팅은 고려아연 임직원들이 대학교 캠퍼스를 직접 방문해 리크루터(Recruiter)로서 대학생 및 취업준비생을 위한 채용박람회와 기업설명회를 진행하는 과정이다.

고려아연은 이달 3주 차까지 수도권과 지방 소재 캠퍼스 13곳을 순차적으로 찾아 '캠퍼스 리쿠르팅'을 실시한다. 채용박람회는 13곳, 기업설명회는 4곳에서 진행한다. 이어 10월께 채용공고를 시작으로 본격적인 하반기 신입사원 공개채용을 진행할 계획이다.

이번 캠퍼스 리크루팅에는 고려아연 임직원 30여명이 리크루터로 참여한다. 인사팀 직원은 물론 현업부서 직원들까지 함께 참여해 다양한 질문에 응대가 가능하도록 했다.

이 밖에도 고려아연 임직원들은 'KZ 서포터즈'라는 이름으로 고려아연 사회관계망서비스(SNS)와 대학교별 커뮤니티에 채용 관련 홍보물을 게시하는 등 대학생 및 취업준비생들과 다양한 방식으로 적극적인 소통을 이어가고 있다.





AD

고려아연 관계자는 "임직원들이 리크루터로 직접 참여한 덕분에 대학생과 취업준비생들이 듣고 싶은 회사의 비전과 조직 문화, 세부적인 현장 업무 등을 생생하게 설명할 수 있었다"며 "창립 51주년을 맞이한 고려아연은 국내외적으로 그 역할과 위상이 커지는 있는 만큼 '인재경영'이라는 원칙하에 미래 성장동력인 인재 확보를 위해 다각도의 노력을 기울일 것"이라고 말했다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>