1인 가구 56% '고독사 위험군'…인천 연수구, 맞춤형 복지 지원 강화

인천 연수구가 1인 가구 생활 실태 전수조사를 마무리하고 맞춤형 복지서비스 지원에 착수했다. 특히 구는 조사 응답 대상자 중 절반 이상이 '고독사 위험군'으로 분류된 만큼 다양한 복지정책을 선제적으로 제공한다는 방침이다.

4일 구에 따르면 지난 5월부터 한 달간 신규 책정된 저소득 1인 가구(428가구)를 대상으로 실태 조사를 진행해 건강 상태와 경제 상황, 고독사 위험 수준(사회적 고립도), 정책 욕구, 복지서비스 전달 매체 등을 파악했다.

조사 결과 응답자 311명 가운데 176명(56.6%)이 고독사 위험군으로 분류됐고 고위험군 7명, 중위험군 31명, 저위험군 138명으로 나타났다.

주거 유형을 보면 응답자의 144명(46.2%)이 다세대·연립주택에 거주하고 있으며, 153명(49.2%)은 보증부 월세 형태로 불안정한 주거환경에 놓여 있는 것으로 파악됐다.

특히 건강 상태에 대한 질문에는 178명(55.6%)이 장애 또는 질병이 있어 정기적 건강관리와 1인 가구 응급상황 대응체계가 절실한 상황인 것으로 조사됐다.

1인 가구에 가장 필요한 지원 정책으로는 경제적 지원(170명), 건강관리 서비스(59명), 주거지원(57명), 일자리 지원(43명) 순으로 답했다.

구는 고독사 위험군 176명에 대해 AI 안부 확인 돌봄서비스와 사랑의 음료 지원 등 고독사 예방 사업을 제공할 방침이다. 또 복합적 문제를 가진 가구는 통합사례 관리 대상자로 선정·지원하는 등 맞춤형 복지정책을 지원할 계획이다.

이 밖에도 동별 찾아가는 보건·복지서비스를 강화하고 연수형 긴급 지원 및 주거급여 신청, 고용·주거·금융·상담 등 필요성이 확인되는 경우 전문 기관과 연계한 복지서비스 제공 등을 추진하기로 했다.





연수구 관계자는 "전수조사를 통해 복지 사각지대에 놓인 고위험 1인 가구를 조기에 발굴했다"며 "지속적인 모니터링과 맞춤형 지원으로 사회적 고립을 예방하는 데 힘을 쏟겠다"고 밝혔다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr

