"애플, AI 기반 웹 검색 도구 출시 계획…내년 봄 목표"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

애플이 자체 인공지능(AI) 기반 웹 검색 도구를 출시할 계획이라고 블룸버그통신이 3일(현지시간) 보도했다.

AFP연합뉴스

AD

소식통은 애플이 내부적으로 '월드 널리지 앤서스(World Knowledge Answers)'라는 코드명으로 새로운 시스템을 개발 중이며, 이는 AI 음성 비서 시리(Siri)에 통합될 예정이라고 전했다. 또 소식통은 애플이 해당 기술을 웹 브라우저 사파리와 아이폰 홈 화면 검색 기능인 스포트라이트(Spotlight)에도 추가하는 방안을 논의하고 있다며 "2026년 봄에 출시하는 것을 목표로 하고 있다"고 말했다.

이는 챗GPT, 구글 검색의 AI 오버뷰 등과 유사한 방식으로 이들 업체와 경쟁이 예상된다. 다만 새로운 시리를 가능하게 할 기반 기술의 일부는 구글에서 제공할 가능성이 큰 것으로 알려졌다.

애플의 새로운 검색 기능은 단순 텍스트 제시를 넘어 사진, 동영상 등 다양한 형식을 하나의 결과에서 제공한다. 또 현재의 시리가 제시하는 것보다 결과를 더 빠르고 정확하게 이해할 수 있도록 AI 기반 요약 시스템도 제공한다. 기존의 시리는 기본적인 질문에 답할 수 있지만, 더 복잡한 질문이나 일반 지식 검색에 대한 답은 챗GPT 등을 통해 도출하고 있다.





AD

애플은 시리가 개인 데이터와 화면 속 콘텐츠를 활용해 사용자 요청을 더 잘 처리하도록 하고, 음성으로 기기를 더 정밀하게 제어할 수 있도록 하는 등 대대적인 개편을 구상 중이다. 당초 업그레이드된 시리는 지난해 말 출시 예정이었으나 일정이 지연되면서 2026년 초 출시가 예상된다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>