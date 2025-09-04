양도세·종부세 산정 시 주택수 미포함…반도건설 '유보라 신천매곡' 눈길

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

- 양도세, 종부세 산정 시 1가구 1주택 특례 적용(주택수 미포함) ‘유보라 신천매곡’

- 통큰 분양가 할인으로 내집마련 수요자와 투자자 관심 집중

반도건설이 울산광역시 북구 찬샘1길에 시공한 '유보라 신천매곡'이 양도세, 종부세 산정 시 주택수에 미포함(85㎡이하/한시적)되는 단지로 눈길을 끌고 있다. 이 단지는 지하 2층~지상 24층, 아파트 5개동 352세대 규모로 전용면적 64㎡, 84A·B·C㎡, 117㎡로 구성되어 있고, 지난 6월 사용승인 완료, 지난 8월 보존등기가 완료된 단지다.

지난 7월 시행된 '조세특례제한법'에 따르면, 전용면적 85㎡ 이하 비수도권의 준공 후 미분양 주택을 구입하는 경우 양도세와 종부세를 산정할 때 주택 수에서 제외되어 2025년 말까지 1가구 1주택 특례를 적용받게 된다. 또한 지난 8월 발표된 '지방중심 건설투자 보강방안'에 비수도권 준공 후 미분양 주택의 주택 수 제외 특례 기간을 2025년에서 2026년으로 연장하는 내용이 포함되어 있다.

'유보라 신천매곡'은 분양가 할인, 계약금 500만원(1차/분납), 전 세대 시스템에어컨 무상제공(거실, 안방), 일부 세대 옵션 무상제공 등 다양한 계약 혜택으로 소비자들의 부담을 낮췄고, 완성된 아파트를 직접 보고 결정할 수 있으며 즉시 입주가 가능하다.

'유보라 신천매곡'은 지상에 차가 없는 공원형 단지로, 입주민의 프라이버시 보호를 위한 넓은 동간거리와 남향 위주의 단지 배치로 생활의 쾌적성을 높였으며 세대당 1.6대의 넉넉한 주차공간으로 편리함을 더했다. 피트니스센터, 맘스테이션, GX룸, 어린이놀이터, 실내골프연습장, 단지 내 어린이집 등 건강과 일상의 여유를 담은 다채로운 커뮤니티도 만날 수 있으며, 아파트 내부는 4-BAY(일부세대), 드레스룸, 팬트리, 현관창고 등 효율적인 공간구성과 풍부한 수납공간을 갖추고 있다.

뛰어난 교통을 자랑하는 '유보라 신천매곡'은 산업로, 이예로, 오토밸리로, 7번국도 등이 가까운 직주근접 쾌속 도로망을 갖추고 있으며, 북구지역에 농소-외동국도, 울산외곽순환도로, 북울산역 동해선광역전철 등이 예정되어 있어 향후 교통 여건이 더욱 개선될 전망이다.

생활인프라도 풍부하다. 와우시티 중심상업지구 바로 앞에 위치해 CGV, 홈플러스, 병의원 등 생활편의시설을 누릴 수 있으며 매곡천, 동천강 수변공원, 북구국민체육센터, 등 자연과 가까운 힐링생활도 누릴 수 있다. 또한 도보통학 거리에 신천초, 매곡중?고가 있고 인근에 학원가도 풍부하다.





'유보라 신천매곡'의 분양홍보관은 북구 신천동 유보라 신천매곡 아파트 단지 내 상가에 위치하고 있다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

