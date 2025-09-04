함양산삼축제, '황금산삼을 찾아라' 제1차 임시총회 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

제20회 함양산삼축제, 막바지 준비 총력



경남 함양산삼축제 위원회는 군청 대회의실에서 축제 위원 등 70여 명이 참석한 가운데 제1차 임시총회를 개최했다고 4.

일 밝혔다.

축제를 보름 앞두고 열린 이 날 총회에서는 축제 세부 실행계획 및 예산 등을 심의 의결하고, 축제장 준비 최종 점검에 들어갔다.

함양산삼축제 위원회 제1차 임시총회 진행 사진.

올해로 20회를 맞이하는 함양산삼축제는 대표적인 프로그램인 '황금산삼을 찾아라.', '산삼 캐기'를 비롯해 '산막 나이트', '건강&힐링 항노화 체험' 등 오직 함양에서만 체험할 수 있는 프로그램을 준비 중이다.

또한, 산양삼 판매장, 농특산물 홍보판매관, 향토 먹거리 관, 패밀리&펫존, 어울림 마켓 존 등이 축제 기간 내내 방문객을 맞이할 예정이다.

이현재 축제위원장은 "이번 축제가 전년도와 비교해 일정은 짧아졌지만, 핵심 프로그램과 새로운 볼거리가 많아졌으며 젊은 친구들에게는 즐거움을, 어르신들에게는 추억을 선물하는 축제를 준비하겠다"라고 말했다.

백삼종 부군수는 "이번 축제를 통해 우리 함양 산삼의 우수성을 전국에 널리 알리고, 군민과 방문객이 안전하게 즐길 수 있는 축제가 될 수 있도록 완벽히 해달라"라고 당부했다.





한편 올해로 20회를 맞는 함양산삼축제는 오는 9월 18일부터 22일까지 상림공원 일원에서 개최되며, 다양한 공연과 더불어 20주년 감사 이벤트를 준비하고 있다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr

