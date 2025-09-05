한양대, 일반대학원 우주공학과 개설 기념 심포지엄 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한양대학교는 일반대학원 우주공학과의 개설을 기념하는 심포지엄을 개최했다고 3일 밝혔다.

지난달 26일 한양대 ERICA 학생복지관 4층 Faculty Lounge에서 진행된 일반대학원 우주공학과 개설 기념 심포지엄. 한양대학교

올해 초 신설된 한양대 일반대학원 우주공학과는 국가 경쟁력의 핵심 분야로 떠오른 우주 산업의 실용·융합형 인재 양성을 목표로 둔다.

이번 심포지엄은 정부 기관, 정부출연연구소, 학계와 산업계가 한자리에 모여 협력 방안을 논의하고 한양대의 독자적인 우주공학 브랜드를 구축하기 위해 지난달 26일 에리카(ERICA) 학생복지관 4층 패컬티 라운지(Faculty Lounge)에서 진행됐다.

행사에는 백동현 ERICA 부총장을 비롯해 최승철 우주항공청 문화인력양성과장, 유창경 한국항공우주학회장, 한영민 한국추진공학회장 등 주요 인사가 참석해 축사를 전했다. 이상철 한국항공우주연구원장은 기조연설을 통해 국내 우주 산업의 비전과 발전 방향을 제시했다.

민간 기업과의 협력 논의도 이어졌다. 초청 강연에는 ▲이준원 한화에어로스페이스 우주사업부장 ▲조영훈 대한항공 미래기술개발센터 우주팀 위원 ▲신동윤 페리지에어로스페이스 대표가 참여해 민간 우주 산업의 기술 개발 현황과 협력 가능성을 공유했다.

백 부총장은 "기술과 인재, 산업이 만나는 구조를 ERICA가 적극적으로 설계해 간다는 점에서 향후 파급력이 기대된다"고 말다.





한편 심포지엄 후에는 우주공학과 교수진이 직접 연구실을 소개하는 랩 투어가 진행됐다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr

