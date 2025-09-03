박찬욱 '어쩔수가없다', 내년 오스카 한국 대표작 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"세계가 공감할 비극을 유머로 승화"

영화진흥위원회는 박찬욱 감독의 신작 '어쩔수가없다'를 내년 3월 열리는 제97회 아카데미영화상 국제장편영화 부문 한국 대표작으로 선정했다고 3일 밝혔다.

영화 '어쩔수가없다' 스틸 컷

AD

영진위 심사위원회는 "안정적인 영화적 완성도와 시대적 고민인 '해고'라는 무거운 테마를 다룬 점, 주연 배우들의 뛰어난 연기, 실력 있는 북미 배급사 확보 등 모든 평가 항목에서 출품작 중 가장 경쟁력 있다고 판단했다"고 밝혔다. 이어 "세계가 공감할 비극을 유머로 승화시킨 아이러니가 아카데미 심사위원들의 환호를 받을 것"이라고 평가했다.

국제장편영화 부문은 미국을 제외한 각국에서 제작된 영화를 대상으로 하며, 국가당 한 편만 출품할 수 있다. 올해는 '서울의 봄'이 한국 대표작으로 출품됐으나 수상에는 실패했다.

'어쩔수가없다'는 해고당한 가장 만수(이병헌)가 재취업을 위해 분투하는 과정을 그린 작품이다. 도널드 웨스트레이크의 소설 '액스(THE AX)'를 원작으로 한다.

이 작품은 제82회 베네치아국제영화제 경쟁 부문에 초청돼 지난달 29일 최초로 공개됐다. 해외 주요 매체들의 호평이 이어져 내년 아카데미시상식 주요 부문 후보 진출에 대한 기대감이 높아지고 있다.





AD

박 감독은 '올드보이(2003)', '아가씨(2016)' 등으로 국제적 명성을 쌓아온 한국 영화계의 거장이다. 이번 작품을 통해 다시 한번 세계 무대에서 존재감을 과시할 것으로 전망된다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>