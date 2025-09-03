관악구 프랜차이즈 피자 가게서 칼부림…3명 사망

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경찰, 가해자 병원 치료 후 조사 예정

서울 관악구의 한 프랜차이즈 피자 가게에서 흉기 난동 사건이 발생해 3명이 사망했다.

3일 연합뉴스에 따르면, 이날 오전 10시 57분께 서울 관악구 조원동에 있는 한 프랜차이즈 피자 가게에서 가게 점주인 A씨(41)가 본사 직원 B씨(49)와 인테리어 업자인 C씨(60), D씨(32) 등 3명을 흉기로 찌르는 사건이 발생했다.

경찰이 3일 칼부림 사건이 발생한 서울 관악구 한 식당 주변을 통제하고 있다. 연합뉴스

피해자 3명은 발생 직후 근처 병원으로 옮겨졌지만, 결국 숨졌다. 피해자 C씨와 D씨는 부녀 관계인 것으로 전해졌다.

가해자 A씨는 범행 후 극단적 선택을 시도했다가 당국에 구조돼 치료를 받고 있다.

A씨는 가게 인테리어 문제를 두고 피해자들과 갈등을 겪어왔으며, 이날도 같은 이유로 말다툼을 벌이다가 주방에 있는 흉기로 범행한 것으로 확인됐다.





경찰은 A씨의 치료가 끝나는 대로 신병을 확보해 정확한 사건 경위를 조사할 예정이다. 프랜차이즈 본사와 가맹점 사이에 매장 관리를 놓고 그간 이뤄진 논의 상황과 구체적인 갈등 여부를 비롯해, 범행 경위와 배경을 전반적으로 들여다볼 방침이다.





