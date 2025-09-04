중기부, APEC 연계 포럼서 중소기업 혁신 전략 모색

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

제주서 '중기 혁신 네트워크 포럼' 개최

딥테크 기반 글로벌 성장전략 논의

한·미 신기술 정책 교류 프로그램 열려

중소벤처기업부가 아시아태평양경제협력체(APEC) 중소기업 장관회의와 연계해 4일 제주도 서귀포시 그랜드조선 제주에서 '2025 중소기업 혁신 네트워크 포럼'을 열고 글로벌 협력형 연구·개발(R&D), 딥테크 기반 성장전략, 신기술 정책 교류 등을 논의했다.

중소기업 혁신 네트워크 포럼은 중소기업 R&D 정책 분야 최대 싱크탱크로, 올해는 APEC 중소기업 장관회의 중점과제인 혁신성장과 연계해 '중소벤처기업 혁신, 세계를 연결하다: 딥테크 기반 글로벌 성장전략'을 주제로 열렸다.

중기부는 먼저 APEC 회원국과 국내외 산학연 전문가·중소기업이 함께하는 글로벌 토크콘서트를 통해 캐나다, 중국, 대만, 베트남 등과 중소기업 성장 지원 정책을 상호 공유하고 글로벌 협력방안을 모색했다.

이어 독일 프라운호퍼 연구소, 슈타인바이스 재단, 미국 퍼듀대학교 관계자들이 참석해 글로벌 공동 R&D 우수사례를 발표했다. 이들은 중기부가 올해 처음 도입한 글로벌 협력형 R&D 사업의 주요 협력 파트너 기관이다. 이번 행사를 계기로 중소기업기술정보진흥원과 프라운호퍼는 기술이전, 인력교류 등을 포함하는 글로벌 R&D 협력 업무협약을 체결했다.

'디지털 플랫폼 및 AI 등 신기술 트렌드 동향과 중소기업 혁신'을 주제로 한 한·미 간 전문가 정책 교류 프로그램도 진행됐다. 디지털 경제 혁신에서 중소기업의 역할, 각국의 신기술 규제 현황과 중소기업에 대한 영향 등에 대한 심도 있는 논의가 이어졌다.

한편 중기부는 내년도 R&D 예산에 올해 대비 45% 늘어난 2조1955억원을 편성했다. 역대 최대 규모다. 확대 편성된 예산은 '중소벤처 딥테크 스케일업 전략' 등 이번 포럼의 전략 이행을 뒷받침하는 데 쓰일 예정이다.





한성숙 중기부 장관은 "중소기업 혁신 네트워크 포럼은 기술혁신 전략 방향을 모색하고 글로벌 네트워크를 강화하는 중요한 플랫폼"이라며 "우리 중소벤처기업의 기술 기반 글로벌 성장과 해외 진출 속도를 높이기 위해 중기부의 정책 역량을 집중하겠다"고 말했다.





제주=이성민 기자 minute@asiae.co.kr

