아임유, K-POS 시스템 글로벌 진출 본격화

노바 포스, 북미 최대 전시회서 바이어 호평

아임유는 미국 네바다주 라스베이거스에서 열린 북미 최대 리테일 IT 전시회 'RetailNOW 2025'에서 차세대 POS(Point of Sales) 시스템 '노바 포스'를 공개했다고 3일 밝혔다.

노바 포스는 최신 트렌드를 반영한 세련된 디자인으로 주목받았다. 얇은 모니터와 최소화된 베젤은 계산대 공간을 절약하면서 매장 분위기를 고급스럽게 연출한다. 전시장을 찾은 해외 바이어들은 "기존 POS보다 훨씬 슬림하고 감각적이어서 카페·호텔·뷰티·패션 등 프리미엄 업종 매장에 적합하다"며 "공간 활용성도 높아 프리미엄 솔루션으로 제안할 수 있을 것"이라고 평가했다.

성능 역시 차별화됐다. 직접 설계한 알루미늄 다이캐스팅 방열 구조와 최신 프로세서를 탑재해 빠른 속도를 제공한다. 배달 앱과 매장 관리 프로그램을 동시에 실행해도 끊김이 없는 안정적인 운영이 가능하며, 발열로 인한 성능 저하 없이 장시간 사용에도 안정적인 운영이 가능하다.

AI 리더기를 통한 음성 자동화 기능도 노바 포스의 특장점이다. 메뉴 등록, 단가 변경, 정보 조회 등 반복적이고 번거로운 업무를 음성이나 자동화로 처리해 운영 편의성을 더했다.





최재섭 아임유 대표는 "노바 포스는 뛰어난 성능, 세련된 디자인, 혁신적인 AI 기술이 융합된 차세대 K-POS 시스템"이라며 "북미 시장에 성공적으로 글로벌 출시를 마쳤으며, 현지에서 확인한 긍정적인 반응을 바탕으로 글로벌 무대에서 혁신을 확장해 나가겠다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

