[특징주]KH바텍, 폴더블 스마트폰 넘어 차량까지…힌지 수요 증가에↑

KH바텍이 강세다. 스마트폰 힌지 제품 성장성에 더해 자동차 등 신규 응용처로 제품이 확장되고 있다는 증권가의 분석에 영향을 받은 것으로 풀이된다.

3일 오후 1시41분 기준 KH바텍은 전일 대비 8.33% 상승한 1만3660원에 거래되고 있다.

이날 메리츠증권은 올 3분기 KH바텍이 매출 1526억원, 영업이익 124억원을 기록할 것으로 예상했다. 각각 전년 동기 대비 65.3%, 79.6% 성장할 것이라는 전망이다.

양호한 소비자 반응을 기반으로 이미 갤럭시 폴드 모델은 올해 출시 후 부품 주문량이 약 50만대 수준 증가한 것으로 파악된다. 경쟁사가 슬림형 힌지 대응에 난항을 겪고 있는 만큼 해당 수혜가 KH바텍에 집중될 것이라는 분석이다. 티타늄 케이스 매출은 비수기에 진입하지만, 전장용 매출 증가가 일정 부분 상쇄할 것으로 예상된다. 이중 폴딩 제품 양산 개시도 호재로 꼽힌다.





스마트폰을 넘어 차량용 롤러블 등 신규 응용처로 힌지 제품 이용이 확장되는 점도 긍정적이다. 양승수 메리츠증권 연구원은 "이중 폴딩 제품 출시를 시작으로 슬라이더블, 새로운 폼팩터 출시 등 힌지 기술 변화는 지속될 것"이라며 "구조적으로 KH바텍의 힌지 ASP 상승과 진입장벽을 강화하는 효과가 나타날 것"이라고 설명했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

