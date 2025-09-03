KAIST "대전을 '글로벌 로봇 산업' 거점 도시로"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

KAIST가 대전을 글로벌 로봇산업 거점 도시로 발전시키는 밑그림을 그렸다.

KAIST 3일 교내에서 '2025년 딥테크 스케일업 밸리 육성사업' 킥오프 미팅을 가졌다고 밝혔다.

'2025년 딥테크 스케일업 밸리 육성사업' 킥오프 미팅을 마친 후 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. KAIST 제공

앞서 KAIST는 과학기술정보통신부와 연구개발특구진흥재단이 추진하는 본 사업에 최종 선정됐다. 선정 결과에 따라 KAIST는 3년 6개월간 총 136억5000만원 규모의 사업비를 지원받는다.

이 사업을 통해 KAIST는 대전에 '로봇 밸리(Robot Valley)'를 조성할 계획이다. KAIST가 보유한 원천기술을 기반으로 혁신 로봇 기업을 집중 육성하고, 대전을 글로벌 로봇산업 거점 도시로 발전시키는데 주력한다는 게 밑그림이다.

사업은 로봇 기술의 사업화 촉진, 창업 생태계 지원, 글로벌 기술경쟁력 확보, 로봇 상용화 플랫폼 개발 등 단계별 전략에 맞춰 추진된다. '기술개발→창업 및 투자 성장→재투자' 등의 선순환 구조도 확립한다.

이를 통해 KAIST는 사업이 개별 기업 지원을 넘어 로봇산업 전체의 동반 성장으로 이어질 수 있도록 유도한다. ㈜엔젤로보틱스와 유로보틱스㈜ 등 로봇 분야 선도 기업이 구동기, 회로, 인공지능, 표준 데이터 등 공통 요소기술을 오픈 이노베이션 형태로 공유하고, 스타트업은 이를 바탕으로 고객 수요에 맞춘 로봇 제품 개발에 집중할 수 있게 지원하는 것이 핵심이다.

'2025년 딥테크 스케일업 밸리 육성사업' 개념도. KAIST 제공

무엇보다 사업에서 KAIST는 '인간 친화형 로봇(Human-Friendly Robot·HFR)' 개발을 지향한다. 이는 로봇을 단순 자동화 기계의 개념에 국한하지 않고, 로봇이 인간과 공간·역할·감정을 공유하는 협력적 동반자로 거듭날 수 있게 한다는 점에서 의미를 갖는다.

사업에는 KAIST 기계공학과 김정 교수(과제책임자), 신소재공학과 이건재 교수, 전기 및 전자공학부 명현 교수, 기계공학과 공경철 교수, 산업디자인학과 배석형 교수 등 로봇 분야 핵심 연구진이 대거 참여한다.

이광형 KAIST 총장은 "KAIST는 대전이 세계적 로봇 허브로 성장할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"며 "이번 사업은 단순한 연구개발을 넘어 지역과 국가의 미래 성장 동력을 창출하는 계기가 되는 동시에 KAIST가 글로벌 로봇 생태계의 중심에 서는 발판이 될 것"이라고 말했다.





한편 KAIST는 대전시와 향후 'HFR 밸리 혁신협의체'를 구성해 사업 성과를 공유·심의하고, 이를 기반으로 자립형 생태계를 구축할 계획이다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr

