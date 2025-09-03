김경일 시장 "지방정부가 앞장서서 기본사회 미래 열어가겠다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

파주시, 8일 기본사회 지방정부협의회 '비전 선포식' 개최

경기 파주시는 오는 8일 국회도서관에서 기본사회지방정부협의회의 비전선포식을 개최한다고 3일 밝혔다.

기본사회지방정부협의회의 비전선포식 포스터. 파주시 제공

이날 선포식은 협의회의 제2대 회장도시인 파주시를 비롯해 28개 지방정부가 모두 참여해 기본사회 정책 비전과 실현의지를 과시하는 자리가 될 것으로 전망된다.

기본사회 지방정부협의회가 주최하고 사단법인 기본사회, 더불어민주당 김영환·황명선 국회의원이 공동으로 주관하는 이번 비전 선포식에는 협의회 소속 28개 지방정부와 박주민·용혜인 의원을 비롯한 국회 기본사회 포럼 소속 국회의원, 김경수 지방시대위원회 위원장, 사단법인 기본사회 등 200여 명이 참석할 예정이다.

이날 행사에서는 강남훈 사단법인 기본사회 이사장이 기조연설을 맡아 '국가 기본사회 정책방향과 지방정부의 역할'에 대해 발언하고, 정균승 사단법인 기본사회 부이사장과 황우현 서울과학기술대 교수가 각각 기본사회 정책 제안을 발표한다.

협의회는 이번 비전 선포식을 통해 지방정부가 주도하는 기본사회 정책 실현 의지를 공식화하며, 중앙정부와 협력 강화를 요청할 계획이다.





협의회장인 김경일 파주시장은 "기본사회는 어느 한 지방정부의 과제가 아니라 대한민국 전체가 함께 나아가야 할 새로운 시대적 사명이자 약속"이라며 "이번 선포식을 통해 지방정부가 앞장서서 국민과 함께 기본사회의 미래를 열어가겠다"고 강조했다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

