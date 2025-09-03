LGD 4세대 OLED 패널, 업계 최초 '완벽한 콘텐츠 재현력' 검증 획득

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'UL 솔루션즈'로부터 검증 획득

밝은 주변 환경서 원본 콘텐츠를 정확히 표현

한낮의 거실에서도 영화 상영관과 같은 영상미

4세대 OLED 패널의 차별적 고객 가치 전달

LG디스플레이는 자사가 만든 4세대 유기발광다이오드(OLED) 패널이 글로벌 안전과학 전문기업 'UL 솔루션즈'로부터 500룩스(Lux) 환경을 기준으로 한 '완벽한 콘텐츠 재현력' 검증을 받았다고 3일 밝혔다.

UL 솔루션즈 '완벽한 콘텐츠 재현력' 검증을 획득한 LG디스플레이 4세대 OLED. 사진=LG디스플레이

AD

이 검증은 한낮의 거실 밝기 수준인 500룩스에서도 색, 휘도 등 원본 콘텐츠의 영상 정보를 가장 완벽하게 재현할 수 있음을 의미한다. 주변 환경이 밝을 때도 콘텐츠를 명확하게 전달할 수 있다는 걸 증명한다. LG디스플레이의 4세대 OLED 패널은 4K 영상(약 830만 픽셀) 기준 원본 영상의 95% 이상을 정확하게 표현한다는 점을 인정받은 것으로 풀이된다.

이로써 LG디스플레이의 4세대 OLED 패널은 업계 최초로 500룩스 환경에서의 세 가지 검증을 모두 획득했다. 앞서 지난해 말에는 UL 솔루션즈로부터 500룩스 기준 '퍼펙트 블랙·퍼펙트 컬러' 검증을 획득한 바 있다.

OLED는 소자 하나하나가 빛을 내는 자발광 구조이기 때문에 픽셀 단위로 밝기와 색을 세밀하게 조절할 수 있다. 덕분에 주변 환경의 밝기 변화에도 안정적으로 우수한 화질을 유지한다. LG디스플레이의 최첨단 기술이 적용된 4세대 OLED 패널은 외부 빛이 패널 표면과 내부에서 산란하거나 반사되는 것을 억제하는 초저반사 설계가 적용돼 외부 빛의 간섭 없이 원작자가 의도한 화면을 그대로 보여준다.

이 제품은 영화 수준의 화질을 갖춘 HDR 영상은 물론 일반 TV 드라마 수준 화질인 SDR 영상에서도 최고의 화질을 구현한다. 원본 자체의 색과 명암비가 뛰어난 HDR 영상과 달리, SDR 영상은 밝기 및 색 범위가 상대적으로 좁기 때문에 LCD 패널로 시청할 경우 안개가 낀 것처럼 보이는 '헤이즈 현상'이 더욱 두드러진다. 반면, LG디스플레이의 4세대 OLED 패널은 완벽한 블랙을 기반으로 HDR 및 SDR 영상의 명암비를 극대화해 생동감 있는 화면을 보여준다.





AD

윤수영 LG디스플레이 최고기술책임자(CTO)는 "앞으로도 LG디스플레이는 독자적인 OLED 기술력을 기반으로 다양한 사용 환경에서 최고의 시청 경험을 제공하는 프리미엄 디스플레이를 지속 선보일 것"이라고 말했다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>