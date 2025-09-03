美 법원, '검색 독점' 구글에 크롬 유지 판결…강제 매각 피하며 시간외서 7% ↑(종합)

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

워싱턴 D.C. 연방지법 판결

"배타적 계약 체결·검색 데이터 독점은 금지"

미국 법원이 검색 시장 독점 기업이라고 판단한 구글에 대해 크롬 브라우저(인터넷 접속 프로그램)를 매각하지 않아도 된다고 2일(현지시간) 판결했다.

미 워싱턴 D.C. 연방지방법원은 이날 구글이 크롬 브라우저 운영은 유지할 수 있지만, 배타적 계약 체결과 검색 데이터 독점은 금지된다고 밝혔다.

아미트 메흐타 판사는 "구글이 불법적인 제약을 가하는 데 사용하지 않은 이런 핵심 자산의 강제 매각을 추진하는 것은 너무 과도한 조치"라고 판시했다.

법원은 또 구글이 애플을 포함한 제3자에게 자사 서비스를 기본 브라우저로 탑재하도록 하기 위해 비용을 지급하는 것도 허용했다.

앞서 미 법무부는 2020년 10월 구글이 검색 엔진 시장에서 독점적 지배력을 구축하려고 애플, 삼성전자 등 스마트폰 제조사에 거액을 지급해 반독점법을 위반했다고 제소했다. 법원은 지난해 8월 구글이 검색 시장 독점 기업이라고 판단했다.

법무부는 그동안 구글이 크롬 브라우저를 강제 매각하도록 해 인터넷 검색 시장 독점을 해소해야 한다고 주장해왔다. 이에 대해 구글은 법무부의 주장이 지나치게 극단적이라며, 크롬을 분할할 경우 미국 소비자와 경제는 물론 기술 분야에서 세계적 선두 기업으로서의 입지마저 위협받을 것이라고 반박해 왔다.

앞서 트럼프 대통령도 지난해 대선 승리 직후 구글 분할과 관련해 "구글을 파괴할 가능성이 있어 매우 위험한 일"이라며 "중국은 구글을 두려워하고 있다. 우리는 중국이 이런 회사들을 갖는 것을 원치 않는다"고 밝힌 바 있다.

이번 판결로 구글은 크롬을 분할해야 하는 최악의 시나리오는 피할 수 있게 됐다. 다만 구글은 이번 판결에 불복해 항소할 계획이라고 밝혔다.





한편 이번 판결 영향으로 구글 모회사 알파벳 주가는 미 동부시간 기준 이날 오후 5시41분 현재 시간외거래에서 7.55% 급등하고 있다. 애플은 3.46% 상승 중이다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr

