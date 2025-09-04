[2026 수시]덕성여대, 논술전형에 약학대학 신설

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

올 수시모집서 총 784명 선발

덕성여대는 2026학년도 수시모집에서 784명을 선발한다. 이번 수시모집에서는 논술전형에 약학대학을 신설해 논술고사 100%로 5명을 뽑는다.

전형별 특징을 살펴보면 학생부종합전형은 덕성인재전형Ⅰ 111명, 덕성인재전형Ⅱ 214명, 기회균형전형Ⅱ_사회통합 15명이다. 정원 외로는 기회균형전형Ⅰ_특성화고교 12명, 기회균형전형Ⅰ_농어촌학생 37명, 기회균형전형Ⅰ_기초생활수급자 등 14명, 기회균형전형Ⅰ_장애인 등 대상자 5명으로 총 408명을 뽑는다. 이 중 덕성인재전형Ⅱ와 기회균형전형Ⅰ_장애인 등 대상자는 1단계에서 서류평가 100%로 모집인원의 3~4배수를 선발한 후 2단계에서 1단계 서류평가 60%, 면접평가 40%로 최종 합격자를 가린다. 이 외의 5개 학생부종합전형은 서류평가 100%로 합격자를 선발한다.

학생부교과전형은 고교추천전형 175명, 기회균형전형Ⅰ_사회통합 25명으로 총 200명을 선발한다. 두 전형 모두 학생부 교과성적 100%로 합격자를 가린다. 고교추천전형은 학교장의 추천을 받아야 지원할 수 있으며, 고교별 추천 인원에 제한이 없다. 기회균형전형Ⅰ_사회통합은 학생부만으로 내신 성적을 산출할 수 없는 경우 비교내신을 적용한다.

논술전형으로는 약학대학을 포함해 120명을 선발하며 논술고사 100%를 반영한다. 논술고사는 약학대학의 경우 공통과목인 수학, 수학Ⅰ, 수학Ⅱ, 미적분에서 3문항(소문항 최대 3문항)을 출제한다. 글로벌융합대학은 교과서에 나온 주제문이나 주제를 최대한 활용해 2문항, 과학기술대학은 수학, 수학Ⅰ, 수학Ⅱ에서 출제하는 기조를 유지해 2문항(소문항 최대 3문항)을 출제한다.





김윤 입학처장

고교추천전형과 논술전형은 수능최저학력기준을 적용한다. 글로벌융합대학, 과학기술대학, 미래인재대학은 국어, 영어, 수학, 탐구(사회/과학, 상위 1과목) 중 2개 영역 등급 합이 7 이내여야 한다. 약학대학은 국어, 영어, 수학, 탐구(과학 상위 1과목) 중 수학을 포함한 3개 영역 등급 합이 5 이내를 충족해야 한다.





