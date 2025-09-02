광주 동구, AI로 행정업무 '챗봇 업무 멘토' 도입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광주 동구가 업무의 정확성과 신뢰성을 높이기 위해 감사 사전 예방 인공지능(AI) 챗봇(GPTs) '행정복지센터 업무 멘토(감사+)'를 구축, 9월 한달동안 행정복지센터 전 직원을 대상으로 시범 운영한다, 광주 동구 제공

광주 동구는 업무의 정확성과 신뢰성을 높이기 위해 감사 사전 예방 인공지능(AI) 챗봇(GPTs) '행정복지센터 업무 멘토(감사+)'를 구축, 9월 한 달 동안 행정복지센터 전 직원을 대상으로 시범 운영한다고 2일 밝혔다.

동 행정복지센터 업무 멘토는 웹을 통해 누구나 손쉽게 접근하고, 행정업무 관련 법령·지침·매뉴얼을 학습해 직원 질문에 즉시 답변하도록 설계됐다. 또한 현장에서 자주 묻는 규정과 해석 쟁점일 한곳에 모아 즉시 답변하도록 구성됐다.

시범 운영 기간에는 챗봇을 전 직원에게 배포하고 접속·권한 안내, 핵심 기능 시연을 진행하며, 현장 의견을 수렴해 개선에 반영할 계획이다.

구는 시범 운영 결과를 바탕으로 기능과 콘텐츠를 지속 보완하고, 챗봇의 실효성을 꾸준히 강화할 방침이며 이를 바탕으로 다음 달부터 본격적으로 운영에 돌입할 예정이다.





임택 동구청장은 "AI 기반 사전 예방으로 반복 지적을 선제적으로 차단하고, 주민을 위한 정확하고 신속한 업무 처리를 뒷받침하겠다"면서 "현장 중심의 행정 신뢰를 디지털 역량으로 더욱 공고히 하겠다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr

