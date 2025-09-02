광주은행, 자녀 통장·계좌 만들면 용돈 지급 '아이Wa나' 이벤트

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광주은행이 오는 11월까지 비대면으로 미성년자 계좌·체크카드 개설 시 용돈을 지급하는 '아이Wa나 이벤트'를 실시한다. 광주은행 제공

광주은행은 오는 11월까지 비대면으로 미성년자 계좌·체크카드 개설 시 용돈을 지급하는 '아이Wa나 이벤트'를 진행한다고 2일 밝혔다.

'아이Wa나 이벤트'는 광주와뱅크(APP)에서 제공하는 '아이Wa계좌 개설' 및 '아이Wa 체크카드 발급' 서비스를 통해 참여할 수 있다.

부모가 만 19세 미만 자녀의 계좌를 신규 개설하면 자녀 계좌에 현금 5,000원, 만 12세 이상 자녀의 체크카드를 발급받아 1만원 이상 사용하면 5,000원을 받을 수 있어 자녀 1인당 최대 1만원의 혜택을 누릴 수 있다.

이벤트는 오는 11월까지 선착순 2,000좌 한정으로 진행되며, 조건을 충족한 고객은 별도의 신청 절차 없이 자동으로 응모된다. 경품은 지급일 기준 자녀 정상 계좌 유지 및 휴대폰 메시지 마케팅 동의 고객만 매월 10일 자녀 계좌로 입금된다.

한편, 광주은행은 지난해 6월부터 미성년자 계좌 개설과 체크카드 발급 절차를 개선해 고객 편의성을 높였다. 기존에는 부모가 복잡한 서류를 준비해 영업점을 직접 방문해야 했지만, 현재는 비대면으로 간편하게 계좌와 카드를 개설할 수 있게 됐다.





송석현 디지털금융센터장은 "자녀 이름으로 계좌를 개설하는 것은 가족에게 받는 용돈을 스스로 관리하며 올바른 금융 습관을 키우는 소중한 첫걸음이 될 것이다"며 "앞으로도 광주은행은 미래 세대를 위한 맞춤형 서비스와 혜택을 확대해 나가겠다"고 말했다.





