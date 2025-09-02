두나무, 최악가뭄 강릉시에 생수 100만병 기부

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

두나무가 기부한 생수 100만병. 대한적십자사

대한적십자사(회장 김철수)는 1일 가상자산 거래소 업비트 운영사 두나무(대표 오경석)가 대한적십자사를 통해 극심한 가뭄으로 어려움을 겪고 있는 강릉시에 5억 원 상당 생수 100만 병을 기부했다고 밝혔다.

두나무가 기부한 생수는 대한적십자사를 통해 강릉시에 전달된다. 이번 기부는 국내 대기업 중 가장 먼저 강릉 가뭄 지원에 나선 최대 규모의 기부 사례다. 강릉시는 피해 지역과 취약계층에 생수를 우선 공급해 긴급 생활용수난 해소에 나설 예정이다. 대한적십자사는 '재난구호전문기관'으로서 두나무와 강릉시청 간 지원을 조율하며 현장 대응을 지속한다.

왼쪽부터 김상영 강릉시 부시장, 이수민 두나무 ESG임팩트팀 실장, 김선배 대한적십자사 강원특별자치도지사 회장, 박재록 적십자봉사회 강릉시협의회장이 기념촬영하고 있다. 대한적십자사

오경석 두나무 대표는 "강릉 시민들이 하루빨리 가뭄을 극복하고 일상을 회복할 수 있도록 기업들의 신속한 지원과 협력이 필요하다"며 "두나무는 앞으로도 재난 상황에서 사회적 책임을 다하며 우리 사회의 든든한 버팀목으로서 국가적 위기 극복에 앞장서겠다"고 말했다.





대한적십자사 김철수 회장은 "이번 두나무의 지원은 극심한 가뭄으로 어려움을 겪고 있는 강릉 시민들에게 큰 힘이 될 것"이라며 "대한적십자사는 앞으로도 기업, 지자체, 정부와 긴밀히 협력해 재난 현장에서 필요한 지원을 신속히 제공하고 국민의 안전과 생명을 지키는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr

